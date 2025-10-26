Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, incidentul a avut loc vineri, 24 octombrie 2025, când bărbatul s-ar fi deplasat la locuința concubinei sale, o femeie de 48 de ani, pe care ar fi amenințat-o și ulterior ar fi constrâns-o să îl urmeze. Victima ar fi fost dusă într-un imobil, unde ar fi fost ținută împotriva voinței sale și lovită, suferind leziuni care au necesitat îngrijiri medicale de specialitate.

Anchetatorii susțin că, pe lângă agresiune și lipsire de libertate, bărbatul ar fi sustras un telefon mobil și mai multe bijuterii aparținând femeii.

În urma probelor administrate, polițiștii au emis pe numele acestuia o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pentru comiterea infracțiunilor de amenințare, violență în familie, furt între membri de familie și lipsire de libertate în mod ilegal.

Suspectul a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca procurorii să decidă dacă vor propune arestarea preventivă în fața instanței.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.