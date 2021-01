O ALEGERE aproape IMPOSIBILĂ: o mama din Marea Britanie nevoită să aleagă între copii pentru donarea unui rinichi

Conform BBC, băiatul de 20 de ani nu are o stare foarte bună, mergând constant la dializă pentru a-și putea ține problema medical sub control. Din păcate fiica Ariel are probleme încă și mai grave decât Noah, funcția renală a fetei deteriozându-se semnificativ în ultimul an. Astfel, fata ar putea să aibă nevoie mai repede de transplantul de rinichi.

O dilemă din care Sarah Bingham încearcă să iasă, Cui să doneze rinichiul?

Mama din Hexham e conștientă că nu poate dona decât un rinichi, astfel că unul dintre copii va avea nevoie de un donator din afara familiei. Sarah Bingham a precizat pentru BBC faptul că echipa medical nu au forțat-o să ia o decizie, mai ales că aceștia înțeleg riscul la care aceasta se supune când urmează această procedură chirurgicală. Femeia este conștientă că va ieși foarte greu din această dilemma, în condițiile în care ambii copii necesită un transplant de rinichi

Cum s-a ajuns în situația de față

Problemele fetei au început în 2016, când aceasta era obosită mai tot timpul. Starea a fost pusă inițial pe seama stresului, dar analizele efectuate de Ariel la o clinică din Newcastle au demonstrat că fata are probleme cu rinichii. Mama a primit vestea că poate dona un rinichi fetei la momentul potrivit intervenției chirugicale.

Necazurile au continuat în familia Bingham, iar Noah a fost și eld iagnosticat cu aceeași problem medical în 2019. Starea lui este stabile, însă are nevoie să se îngrașe pentru a putea trece prin procedura transplantului. Cuplul mai are un copil de 12 ani, un băiat pe nume Casper. A trecut și el prin aceleași proceduri medicale pentru a vedea dacă are problem similar cu fratele și sora lui.

Timpul de așteptare pentru a primi un rinichi ajunge și la trei ani în Marea Britanie

Nefronoftizia este o boală ce apare la unu din 100.000 din cazuri, cel puțin asta afirmă medical John Sayer de la clinica Freeman din Newcastle, Anglia. Tot medical a adus în discuție o problem importantă în acest context: lista de donator este foarte restrânsă dacă ne raportăm la cei care au nevoie efectiv de un rinichi. În Marea Britanie, 4.500 de oameni suferind de insuficiență renală așteaptă un transplant în acest moment. Timpul așteptare, mai spune medical, poate ajunge și până la trei ani.

În luna decembrie a anului trecut, Sarah Bingham, mama celor doi copii bolnavi, a reușit să treacă peste provocarea cu 12,000 de pași zilnic timp de 12 zile. Astfel ea a strâns bani pentru Kidney Research UK, organizație caritabilă din Regatul Unit care finanțează cercetarea, prevenirea, tratamentul și gestionarea bolilor renale. Familia Bingham a primit suport necondiționat din partea acestei fundații.