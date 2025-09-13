Jocurile politice ar putea conduce România în faliment. Concret, din informațiile obținute de Realitatea PLUS, ministrul Energiei Bogdan Ivan vrea să păcălească Comisia Europeană doar să nu schimbe membrii din consiliile de administrație ale marilor companii.

Într-un raport recent, oficialii europeni au cerut ca membrii din consiliile de administrație să fie schimbați, iar procesul numirii să fie unul transparent, și asta pentru ca România să poată duce la finalizare proiectele din PNRR și să nu riște să piardă 25 de miliarde de euro din finanțări.

În schimb, ministrul vine și spune că cei numiți nu pot renunța la funcțiile lor, și asta pentru că ar trebui să plătească daune în valoare de 1 miliard de euro. Soluția propusă de ministru va fi dezbătută în Parlament. Lucrurile trebuie, însă, să se miște cu celeritate deoarece termenul impus de Comisia Europeană pentru remedierea acestora probleme este luna noiembrie a acestui an.