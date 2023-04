Stoltenberg a adus un omagiu soldaților ucraineni care au fost uciși în război și a trecut în revistă echipamentele militare rusești avariate expuse într-o piață centrală din Kiev, relatează HotNews.ro care citează Reuters.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305