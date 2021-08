Leusteanul este bogat in quercetina, unul dintre cele mai active flavonoide prezente in regnul vegetal, ce are o puternica actiune antioxidanta, modulatoare a sistemului imunitar, antiinflamatoare, antiaterogenetica si proprietati anticancerigene.

Frunzele de leustean contin uleiuri volatile aromatice, vitaminele A si C. De asemenea, cumarina (compus chimic cu gust amar) prezenta in frunzele de leustean are efecte pozitive in caz de hipertensiune, septicemie, osteoporoza, astm, favorizeaza reducerea tumorilor si a inflamatiilor si suprima pofta de mancare.

Cu toate acestea, s-a observat un efect iritativ al leusteanului, administrat in cantitati mari si pe perioade lungi de timp, in infectiile renale. De asemenea, leusteanul nu se foloseste in perioada sarcinii si se foloseste in cantitati moderate (maximum 3 g pe zi de frunze proaspete) in timpul alaptarii.