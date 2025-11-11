Nou incident la graniță: o dronă militară s-a prăbușită în apropierea localității Grindu, județul Tulcea. Precizările MApN

O dronă militară s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți în zona localității Grindu, județul Tulcea, la aproximativ 5 km de granița cu Ucraina. Ministerul Apărării precizează că aeronavele de vânătoare nu au putut fi ridicate din cauza condițiilor meteo. Până la ora transmiterii acestei știri nu se cunosc informații legate de proveniența dronei, respectiv dacă vorbim despre o dronă de proveniență rusească sau ucraineană.

"În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană. Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții", au transmis reprezentanții MApN într-un comunicat.