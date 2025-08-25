Titlurile de tip „metropolitan integrat” au fost ajustate pentru ultima oară în august 2021, iar prețul mai mare reflectă atât scumpirea biletelor și abonamentelor Metrorex, cât și a titlurilor de călătorie STB.
Creșterea costurilor de exploatare Metrorex a dus la scumpirea biletelor și abonamentelor metropolitan integrat.
Noile tarife pentru biletele și abonamentele metropolitan integrat, STB + Metrorex, valabile din 4 septembrie 2025:
- o călătorie metropolitan integrat 120 de minute: 7 lei (preț vechi: 5 lei)
- 2 călătorii metropolitan integrat 120 de minute: 14 lei (preț vechi: 10 lei)
- 10 călătorii metropolitan integrat 120 de minute: 59 lei (preț vechi: 45 lei)
- abonament metropolitan integrat 24 de ore: 18 lei (preț vechi: 14 lei)
- abonament metropolitan integrat 72 de ore: 49 lei (preț vechi: 35 lei)
- abonament metropolitan integrat 7 zile: 66 lei (preț vechi: 50 lei)
- abonament metropolitan integrat 1 lună: 160 lei (preț vechi: 140 lei)
- abonament metropolitan integrat 6 luni: 800 lei (preț vechi: 700 lei)
- abonament metropolitan integrat 12 luni: 1.410 lei (preț vechi: 1.200 lei)