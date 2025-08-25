Apar noi detalii despre tragedia din Argeș, acolo unde patru tineri și-au pierdut viața. Grupul ar fi vrut să vadă răsăritul de pe crestele din Munții Făgăraș, dar șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina a picat sute de metri în prăpastie. Alerta a fost dată de doi culegători de ciuperci, care au auzit strigătele de ajutor ale singurului supraviețuitor. Urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.