După ce Ionuț Moșteanu de la USR și Alina Gorghiu de la PNL au anunțat deja intenția de a "sparge" în pachete măsurile de austeritate, pentru a evita un blocaj total la CCR, Ilie Bolojan a explicat și cum s-a făcut această împărțire.

”Am căzut de acord să susţinem proiecte pe cinci domenii importante: pe partea de administraţie publică locală, pe partea de Sănătate, pe pensiile magistraţilor ca un cap de pod pentru a rezolva şi celelalte aspecte care ţin de zona acestor pensii, pe componenta de companii şi firme şi în acelaşi timp să închidem componenta de sănătate. Aceste domenii sunt, în momentul de faţă, rezultatul unui acord. Ele sunt destul de diferite şi e greu să cuplezi Sănătatea cu administraţia, pensiile magistraţilor cu companiile de stat. E foarte posibil să avem acest pachet, să spunem, pe cinci proiecte”, a explicat Ilie Bolojan, miercuri seară, la un post TV, citat de News,ro.

Premierul a explicat şi care sunt termenele pe care Executivul şi le-a propus cu privire la adoptarea celor cinci proiecte.