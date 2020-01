Noi mărturisiri ale mamei Luizei Melencu ajunsă la DIICOT

Vestea vine în contextul în care procurorii se pregătesc să îl trimită în judecată atât pentru uciderea Luizei, pe care a mărturisit inițial că a omorât-o, cât și a Alexandrei. Între timp, la DIICOT a venit în această dimineață mama Luizei, care a făcut declarații pentru REALITATEA PLUS.

"Probabil a auzit că nu sunt probe la dosar și vrea să scape de pedeapsă, chiar nu știu ce intenții are omul ăsta, pentru că probe în dosar despre Luiza nu sunt, în afară de acele pete de sânge care sunt găsite pe noptieră, ceea ce eu confirm că Luiza nu atrecut prin acea casă. Nu știu pe ce bază ar trimite dosarul ăsta în instanță."

Monica Melencu speră în continuare ca fiica ei este în viață

"Speranță am avut tot timpul și am știut că Luiza nu este moartă pentru că vă dați seama de la cazul Alexandrei până când s-a aflat de Alexandra sunt 3 luni. În 3 luni noi nu am aflat nimic, în momentul în care Alexandra a sunat la 112, automat au inclus-o și pe Luiza în acest caz.", a mai continuat femeia.