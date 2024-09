La audieri, tânăra care ar fi fost etichetată de Alfred Bulai drept un obiect sexual care vrea să fie folosit le-a povestit procurorilor, cu lux de amănunte, ce s-a întâmplat în timpul stagiului de practică organizat în perioada 25 iunie – 5 iulie 2022, în comuna Sadova, din județul Suceava, dar și un episod la fel de alarmant care a avut loc în timpul stagiului de pregătire din Albac, județul Alba, potrivit Realitatea Plus.



„Mi-am dat jos tricoul, am stat cu el în mâini vreo 2 secunde… El avea, așa, un rânjet mulțumit, părea amuzat. Exemple de jocuri care se făceau la a doua ședință ar fi un joc în care puneam întrebări decente, ca să ne cunoaștem, iar acesta întreba: «cu cine ai face sex, cu mine sau cu Satana?»



Sunt mărturiile terifiante ale elevei agresate sexual chiar de cel pe care îl considera dascăl și un exemplu de urmat. Chiar dacă aceste jocuri induceau o stare de disconfort în rândul studenților săi, Alfred Bulai nu renunța la ele, dimpotrivă, dacă aceștia refuzau să participe, erau amenințați că vor fi dați afară.



Studenta a povestit și un alt episod în care spune că profesorul a pus-o într-o ipostază incomodă în fața colegilor săi.



"A început să mă atingă, de față cu ceilalți, eram afară, îmi punea mâna pe picior, mă mângâia și sus, și spre genunchi, mă freca pe spate, îmi făcea masaj, mă mângâia pe cap, mă punea să îi strâng mâna și să îl țin de mâna și m-a descălțat să îmi pipăie piciorul, sub pretextul că așa și-ar da seama dacă am deficiență de calciu.



Alfred Bulai este plasat sub arest la domiciliu la cererea magistraților de la Tribunalul București după ce a constestat arestarea preventivă și a fost internat în spital în urma unui infarct.