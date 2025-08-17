Tragicul accident s-a petrecut pe Muntele Castore, la granița dintre Italia și Elveția, unde Alexandra a plecat împreună cu partenerul ei de alpinism într-o drumeție.

Potrivit salvatorilor, cei doi ar fi fost surprinși de vremea rea, s-au rătăcit pe creastă și au căzut aproximativ 200 de metri pe un ghețar. Dispariția a fost semnalată în acea seară chiar de iubitul femeii, iar căutările au început de dimineață. Corpurile lor au fost găsite cu ajutorul unui ceas GPS și recuperate de echipele de salvare.

Alexandra participa la competiții sportive și făcea parte din cluburi alpine unde își petrecea mare parte din timpul liber. Pe rețelele de socializare, Alexandra le arăta prietenilor săi destinații precum Vietnam, Iordania și Islanda.