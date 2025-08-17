Noi detalii în cazul româncei de 36 de ani, moarte în Italia: Alexandrei îi plăcea să urce pe munte și să facă sport

Noi detalii ies la iveală în cazul româncei moarte în Italia după ce a căzut într-o râpă. Alexandra avea 36 de ani și trăia în străinătate încă din copilărie. Femeia locuia împreună cu iubitul ei, care a alertat poliția în momentul dispariției. Alexandra a urmat o carieră în domeniul tehnologiei, cu studii în inginerie informatică și un master obținut ulterior. Dincolo de cariera profesională, Alexandrei îi plăcea să urce pe munte și să facă sport. 

Tragicul accident s-a petrecut pe Muntele Castore, la granița dintre Italia și Elveția, unde Alexandra a plecat împreună cu partenerul ei de alpinism într-o drumeție.

Potrivit salvatorilor, cei doi ar fi fost surprinși de vremea rea, s-au rătăcit pe creastă și au căzut aproximativ 200 de metri pe un ghețar. Dispariția a fost semnalată în acea seară chiar de iubitul femeii, iar căutările au început de dimineață. Corpurile lor au fost găsite cu ajutorul unui ceas GPS și recuperate de echipele de salvare.

Alexandra participa la competiții sportive și făcea parte din cluburi alpine unde își petrecea mare parte din timpul liber. Pe rețelele de socializare, Alexandra le arăta prietenilor săi destinații precum Vietnam, Iordania și Islanda. 