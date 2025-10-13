Băiatul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii l-au supus unei intervenții chirurgicale. Din fericire, viața acestuia nu mai este în pericol.

Potrivit primelor informații, scandalul a izbucnit după ce minorul ar fi sărit pe o trambulină din parc, gest care l-ar fi înfuriat pe paznic. Martorii spun că bărbatul, vizibil agitat, a scos o seceră și l-a atacat pe copil, provocându-i o rană serioasă.

La fața locului au intervenit imediat echipajele medicale și polițiștii, care l-au transportat pe copil la spital și l-au reținut pe agresor pentru audieri.

Băiatul, stabil după operație

Medicii au declarat că băiatul a fost operat de urgență și se află acum în afara oricărui pericol. „Pacientul a fost stabilizat și se recuperează sub supravegherea echipei medicale. Evoluția post-operatorie este una favorabilă”, au precizat reprezentanții spitalului.

Agresorul, plasat în arest la domiciliu

După audieri, paznicul a fost plasat în arest la domiciliu, în urma unei decizii a magistraților. Ancheta este în curs de desfășurare, iar procurorii așteaptă raportul medico-legal pentru a stabili încadrarea juridică exactă a faptei.

Locuitorii din zonă s-au arătat indignați de incident, cerând măsuri mai stricte în privința angajării personalului care lucrează în spațiile publice frecventate de copii.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul ce a șocat comunitatea brașoveană.