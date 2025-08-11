UPDATE 11:45- Avocatul Iancu Toader a ieșit de la audierile care au avut loc în fața procurorilor DNA, unde a fost chemat pentru a da explicații în dosarul de corupție.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Continuă audierile la DNA în cadrul acestui dosar, un dosar deschis în anul 2022, în urma unei plângeri privind mai multe fapte de corupție.

Vorbim, așadar, despre mai mulți acționari ai Romprest, dar și administratori ai unei firme paravan care voiau să pună monopol pe acțiunile unei companii de stat. Este vorba despre CNAB.

La DNA au fost prezenți în fața procurorilor mai mulți directori din cadrul Romprest, dar și din cadrul CNAB, dar și persoane din Ministerul Transporturilor și angajați cheie din cadrul aceleiași companii.

În acest moment, în fața procurorilor au ajuns alte două persoane - Răzvan Ghenoiu, care e membru în Consiliul de administrație al Romprest, dar și avocatul Iancu Toader. Aceștia nu au făcut nicio declarație în momentul în care au ajuns la sediul DNA. Rămâne de văzut dacă vor spune ceva la ieșirea din sediul anticorupție.