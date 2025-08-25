Președintele asociației Golovița, Cătălin Balaban, a declarat că nivelul apei în Lacul Razim este la un minim istoric, ghiolurile Ceamurlia și Baia sunt aproape secate, lacul Zmeica are doar 20 de centimetri apă, iar zonele de acostare din Jurilovca și Sarichioi au rămas pe uscat, pentru evitarea accentuării problemelor fiind nevoie de lucrări pe brațul Sfântul Gheorghe al Dunării, la kilometrii 44 și 54 pentru decolmatarea canalelor care aprovizionează complexul lagunar cu apă dulce.

”Avem o promisiune ca la începutul lunii septembrie să mergem o delegație de reprezentanți din Delta Dunării la dialog cu reprezentanți ai MMAP și, mai departe, să fie chemați specialiști din domeniu, să implementăm acea soluție salvatoare, spunem noi, pentru lac”, a spus președintele asociației Golovița, potrivit Agerpres.

La rândul lor, pescarii din complexul lagunar Razim-Sinoe susțin că în anii trecuți lucrările de decolmatare a canalelor care fac legătura între complexul Razim-Sinoe și Dunăre se făceau periodic și spun că din cauza nivelului scăzut al apei din complex, motoarele ambarcațiunilor care transportă pasageri între Jurilovca și Gura Portiței se strică frecvent, iar uneori acostarea la Gura Portiței este imposibilă.

”Chiar s-au stricat câteva motoare, din cauza nămolului care intră în ele. La Gura Portiței, vineri, când vântul a bătut dinspre sud, câteva bărci au eșuat. Nu au putut să intre pe canal și s-au întors din drum”, a menționat un transportator din comuna Jurilovca, Victor Nedelcu.

De asemenea, specialiștii spun că și resursa piscicolă are de suferit, din cauza nivelului scăzut al apei din complex.

”Peștele nu se mai poate refugia în stuf. Dacă mergeți pe lac, o să vedeți că este plajă de la mal zece metri în unele locuri. Acolo era apă de 70-80 de centimetri, în stuf. Peștele intra la umbră, în stuf, stătea, avea hrană și tot ce-i trebuia”, a afirmat un pescar din sat, Cornel C.