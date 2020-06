Nicușor Dan va depune plângere PENALĂ la Parchet împotriva celor care i-au perturbat conferința

"O să fie mâine la Parchet o plângere penală împotriva primarului Sectorului 5, şefului companiei de salubritate de la sectorul 5 şi şefului Poliţiei locale de la sectorul 5", a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.

Acest demers vine după ce joi conferinţa de presă susţinută de Nicuşor Dan, la intersecţia dintre strada Progresului cu strada Doctor Constantin Istrati, a fost perturbată în mod repetat de claxoanele maşinilor de salubritate ale sectorului 5.

Referindu-se la alegerile locale, Nicuşor Dan a spus că este optimist că bucureştenii "vor şti cum să scape" de "administraţie Firea-PSD".

"Din păcate pentru bucureşteni sunt patru ani pierduţi din viaţa lor, patru ani în care traficul este şi mai rău, patru ani în care poluarea a devenit şi mai rea (...). Nicio îmbunătăţire a problemelor structurale pe care Bucureştiul le are, dimpotrivă RADET-ul în faliment şi STB-ul nu este departe. (...) Am venit acum patru ani, ne-am dus în Consiliul General, în primul rând am dorit să colaborăm, voiam să colaborăm. Din păcate, ne-am trezit cu o putere Firea-PSD care nu numai că nu voia să colaboreze cu noi. Deciziile în Consiliu erau stabilite dinainte şi niciun argument nu conta şi consilierii duceau o muncă până în instanţă pentru a obţine hârtii din Primărie pe care primarul dispusese să nu li se dea. Am găsit o administraţie locală care nu s-a înţeles nici cu propriul Guvern, nici cu propriul Parlament şi a căutat pretexte în toate aceste interacţiuni pentru a justifica incompetenţa şi nerealizările. Avem practic un primar care patru ani de zile nu a locuit în acest oraş", a susţinut duminică Nicuşor Dan.