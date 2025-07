Friedrich Merz: Permiteti-mi să vă felicit pentru alegerea în funcția de președinte al României. Am purtat astăzi o discuție foarte bună, bazată pe încredere, ne-am cunoscut cu câteva săptămâni în urmă la Bruxelles, la Consiliul European. Relația dintre țările noastre este una excelentă și vom colabora pentru ca ea să devină și mai bună în viitorul apropiat. Aceasta colaborare între noi și între guvernele noastre a început deja într-o manieră foarte concretă, miniștri noștri de externe tocmai au semnat un plan de acțiune care va intra în faza de implementare și va uni și mai puternic țările noastre, atât din punct de vedere al politicilor de securitate, al politicilor economice, dar și în plan uman.

Ne bucurăm și eu personal de vizita dumneavoastră la Berlin. În campania electorală din România ați demonstrat că reprezentați o Românie democratică europeană. Astfel, ați dat un semnal politic puternic, care a mers mult peste hotarele României și știți că noi toți în Europa și noi în Germania am observat cu multă atenție alegerile din România. Cu atât mai mult, permiteți-mi să vă felicit pentru alegerea în funcția de președinte al Românie

Am stabilit la nivelul planului de acțiune că vom extinde și vom consolida apărarea noastră în planul de politică de înarmare.

Nicusor Dan: Am semnat un plan de acțiune prin care am trasat direcțiile pe care colaborarea noastră viitoare se va desfășura. Am discutat mult pe zona economică, așa cum a spus domnul cancelar. Germania este principalul partener comercial al României și ne dorim ca această cooperare economică să se dezvolte în anii care urmează.

În particular, am discutat de oportunitățile care există pentru industrie de apărare în acest context nou în care ne aflăm, am discutat de posibilitatea de a colabora în cadrul programului SAFE al Uniunii Europene, am discutat de colaborarea pe care România a avut-o cu Germania și de suportul pe care Germania l-a dat în diverse structuri internaționale, inclusiv OCDE, unde, după cum știți, România vrea să intre la sfârșitul anului viitor.

Am discutat despre războiul din Ucraina și de posibilitatea comună a noastră și a partenerilor noștri, pe de o parte, de a ajuta Ucraina, pe de altă parte, prin presiune economică și prin sprijinul militar al Ucrainei, să aducem Rusia la masa negocierilor; am discutat despre posibilitățile de colaborare în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei și, bineînțeles, am discutat despre parcursul european al Republicii Moldova și despre sprijinul pe care țările noastre, împreună cu partenerii europeni, îl oferă pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Am discutat de asemenea despre războiul hibrid pe care Rusia îl duce de mai mulți ani în interiorul țărilor europene și de posibilitatea de a colabora între noi și cu partenerii europeni pentru a contracara acest război hibrid.

Am discutat despre minoritatea germană din România și despre minoritatea română din Germania și am mulțumit guvernului german pentru condițiile pe care minoritatea română le are pentru a trăi aici.

Vorbind de interferența rusă, vreau să salut punctele de vedere care au apărut azi, prin care NATO și UE au vorbit expres de influența rusă asupra țărilor europene și, expres, despre influența acesteia în România și în alegerile din România. Cred că este un punct important pentru a înțelege ce s-a întâmplat în România în ultimul an.

Nu în ultimul rând, am adresat invitația cancelarului Merz de a vizita România în perioada următoare.

Friedrich Merz: Asistăm la încercări ale Rusiei de a diviza Uniunea Europeană, de a slăbi Alianța Transatlantică și de a dezinforma sau informa greșit societatea și opinia publică. Cred că este una dintre provocările cele mai mari cu care ne confruntăm noi, democrațiile liberale. Vrem și dorim să facem față tentativelor de destabilizare a țărilor noastre doar prin mijloace democratic legitimate. Facem asta și apreciez colaborarea dintre instituțiile noastre. La fiecare vizită pe care o întreprind profit de ocazie pentru vă oferi această formă de cooperare aprofundată, pentru că toate cunoștințele și informațiile pe care le deținem trebuie schimbate între țările noastre, împărtășite pentru a putea face față într-o măsură potrivită asupra atacurilor asupra democrației noastre.

Cât de concret este un astfel de atac s-a observat în România, cu ocazia alegerilor prezidențiale în turul unu. De aceea cu mare atenție am observat alegerile, procesul electoral din România care și (...) în turul doi a fost influențat masiv de către entități din Rusia, dar democrația din România a fost din fericire suficient de puternică și a răspuns, a reușit astfel să răspundă cu o campanie electorală soldată cu președintele care este astăzi în vizită. Însă noi nu subestimăm pericolele inerente unui astfel de proces