Președintele Nicușor Dan i-a primit marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, pe șefii oficiilor consulare și pe directorii Institutelor culturale românești, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Tot marți, președintele îl va primi pe ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, de la ora 18:00, iar de la ora 19:00 va participa la recepția organizată cu ocazia reuniunii.

Reforme și relansarea economiei

Nicușor Dan a vorbit despre necesitatea reformei statului și a relansării economiei: „E o bucurie să fiu cu dvs. azi și sper să avem o discuție directă imediat ce vom fi fără presă. În plan intern, statul român necesită o reformă, iar imediat după aceasta trebuie să relansăm economia. Aderarea României la OECD este prevăzută pentru sfârșitul anului 2026, moment în care economia va putea începe să se relanseze. Avem un mediu privat competitiv și cred că vom reuși, dar avem nevoie de o strategie clară și de efortul dvs.”

Președintele a subliniat și provocările cu care se confruntă România în plan extern.

„În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple: războiul din Ucraina, competiție globală mai acerbă, concentrată pe economie și resurse. Tehnologia devine tot mai importantă, iar războiul hibrid ne obligă să ne adaptăm. Politica externă a României trebuie să rămână predictibilă și coerentă, bazată pe apartenența la UE, NATO, parteneriatul strategic cu SUA, respect pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli, dialog și cooperare cu partenerii internaționali.”

Direcții și strategie la relații internaționale

Nicușor Dan a explicat cele trei direcții principale ale politicii externe românești.

Președintele a vorbit despre securitate, subliniind că România va continua să fie un aliat puternic al NATO, cu interes sporit în zona Mării Negre și implicarea în formatul București 9. „Anul viitor va avea loc Summitul București 9. România va investi în apărare și va folosi instrumentul SAFE al UE, iar sprijinul pentru Ucraina și colaborarea cu partenerii internaționali rămân priorități“

Președintele a confirmat că Republica Moldova rămâne o prioritate „România va susține eforturile de integrare europeană și problemele concrete legate de transport, energie și cooperare economică““. Președintele s-a arătat optimist că cetățenii moldoveni vor confirma direcția europeană la alegerile de la sfârșitul lunii viitoare.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că parteneriatul strategic cu SUA trebuie consolidat, în special pe zona de securitate și economică, unde România consideră că nu a fructificat suficient potențialul colaborării.

Noua Strategie Națională de Apărare și războiul hibrid

Președintele a vorbit despre noua Strategie Națională de Apărare și importanța războiului hibrid: „Vă invit să contribuiți la noua Strategie Națională de Apărare, care va fi finalizată în această toamnă. O componentă importantă este cea a războiului hibrid, domeniu în care România continuă să învețe.”

Nicușor Dan a subliniat importanța dimensiunii economice în politica externă și rolul diplomației în sprijinirea mediului privat.

„Dimensiunea economică este parte integrantă a apartenenței noastre la UE. Trebuie să fim mai prezenți în negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, iar procesul trebuie să fie însoțit de reflecție internă privind direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028. Diplomația română trebuie să sprijine mediul privat, pentru ca firmele românești să poată dezvolta parteneriate și să se extindă economic în țările în care România este reprezentată. România poate deveni un hub de conectivitate între Europa, Asia și Africa, iar strategia pentru Marea Neagră trebuie să fie parte din această viziune.”

Românii din diaspora

În discursul adresat diplomaților, președintele a confirmat că românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală: „Românii din diaspora trebuie să fie o prioritate centrală. În prezent, România nu are o strategie clară și nici un studiu exhaustiv privind nevoile acestora. Ministerul de Externe, Președinția și ambasadele trebuie să construiască o strategie cu obiective clare, bugete și termene de realizare. Colaborarea cu românii care locuiesc în străinătate trebuie să fie mai eficientă decât este azi.”

Nicușor Dan a încheiat printr-un apel la colaborare și rezultate concrete.

„Sunt convins că, împreună, vom avea o abordare pragmatică și concretă. La întâlnirea pe care o vom avea peste un an, vom putea discuta despre rezultate reale. Vă urez mult succes în activitatea dvs.!”