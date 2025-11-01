ntr-un interviu recent, șeful statului a folosit în mod repetat persoana I plural atunci când a vorbit despre acțiunile care îl vizează pe liderul suveranst, fără să precizeze — și fără să fie întrebat — cine sunt cei la care se referă prin „noi”.

„Eu cred că doar faptul că NOI nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj. (...) Deci ceea ce ȘTIM, ȘTIM modul în care s-au influențat rețelele de socializare. (...) ȘTIM cum s-a făcut, ȘTIM că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenții de publicitate online care s-au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Ce nu ȘTIM în continuare este care este compania care a coordonat, nu ȘTIM, și de asemenea ȘTIM extrem de puțin despre fluxurile de bani.

Nu ȘTIM foarte mult despre… adică ce ȘTIM, și din nou ne-a spus PG că lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. (...) ȘTIM compania care a făcut-o, nu ȘTIM cine a plătit-o și cât a costat. (...) ȘTIM că o parte dintre ele se duc la Kremlin.”

VIDEO

Nu este clar la cine se referă președintele atunci când vorbește la plural, însă în presă au apărut speculații potrivit cărora ar fi vorba despre serviciile secrete. Practic, președintele pare că ne dă detalii dintr-o anchetă paralelă care se face în birourile din Palatul Cotroceni. Nu este singura declarație controversată a președintelui pe această temă. În urmă cu câteva luni, Nicușor Dan se baza pe „intuiție” ca să îi aducă acuzații lui Călin Georgescu.

Nici până acum președintele nu a prezentat raportul promis despre anularea alegerilor prezidențiale.