Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicuşor Dan primeşte la Cotroceni 17 ambasadori străini. Ceremonia începe la ora 10:00
Nicușor Dan, președintele României
Preşedintele României, Nicuşor Dan, va primi vineri, la Palatul Cotroceni, 17 ambasadori străini acreditaţi în România. Ceremonia este organizată cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare, documentele prin care diplomaţii îşi încep oficial mandatul în ţara noastră.
Citește și
- 10:44Presiuni înainte de audierile Bolojan-Tănăsescu. Acuzații privind o manevră pentru preluarea Comisiei
- 10:30AUR, chemat la Cotroceni pentru formarea noului Guvern. Nicușor Dan pregătește consultări cu toate partidele - SURSE
- 09:56Budăi atacă PNL și USR: „Boicot la tribună, prezență la bani. Românii strâng cureaua, ei se luptă pentru funcții”
- 07:18Trădare în lanț în USR. Partidul se pregătește să-l abandoneze și pe Nicușor Dan: „Ar fi sinucigaș să-l susținem”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News