Președintele Nicușor Dan se află în centrul unei controverse după ce a recunoscut că a fost însoțit de o echipă profesionistă de filmare timp de aproape o lună, în timpul unui concediu neoficial, fără ca serviciile acesteia să fie plătite de Administrația Prezidențială sau de el personal. „În acest moment, este o activitate voluntară pentru mine, ca persoană fizică, și nu există vreun contract de colaborare între Administrația Prezidențială și echipa de TikTok. Nu-i plătește nimeni”, a explicat acesta.

Servicii gratuite în concediu, fără contract oficial

Avocatul Toni Neacșu, fost membru al CSM, susține însă că afirmația nu este doar greșită, din punct de vedere juridic, ci ridică semne de întrebare și din punct de vedere etic.

“Incredibilă ignoranță juridică din partea cuiva care a petrecut atâta timp prin instanțe și citind legi încât poate fi ușor calificat drept un procesoman.

În primul rând că Nicușor Dan nu este persoană fizică nici în somn ci este chiar și atunci întâiul demnitar al statului român, iar în al doilea rând nici un funcționar al statului, începând chiar cu cel aflat în fruntea ierarhiei, nu poate beneficia de cadouri ca o persoană fizică oarecare.

Prestările de servicii cu titlu gratuit, care prin valoare evident ca de regulă sunt și mai importante, au același regim juridic, fiind asimilate cadourilor. Funcționarii publici (începând cu președintele) nu pot primi nici un fel de foloase în legătură cu funcția lor, aceasta putând fi o infracțiune de mită.

Dincolo de aspectele penale, care desigur ar trebui cercetate și dovedite, (…) acceptarea unor servicii gratuite din partea unor terțe persoane, persoane fizice sau juridice, pentru că nu știm, ridică grave suspiciuni de integritate și poate chiar de siguranță națională”, a scris Neacșu.

Asemănare cu cazul Călin Georgescu

Avocatul a remarcat și dubla măsură a justiției într-o situație foarte asemănătoare celei pentru care fostul candidat Călin Georgescu este cercetat.

"Șocantă asemănarea dintre situația juridică a lui Nicușor Dan, președintele României, și cea a lui Călin Georgescu, în calitatea acestuia de candidat la președinția României, în ce privește modalitatea de a se raporta la cadourile primite sub forma unor servicii asigurate gratuit de terțe persoane sau societăți comerciale".

În timp ce șeful statului n-a avut nicio problemă să declare că a beneficiat de o serie de servicii cu titlu gratuit, Călin Georgescu este judecat pentru că nu a declarat drept venituri electorale serviciile și bunurile primite cu titlu gratuit în timpul campaniei electorale.