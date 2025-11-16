Președintele Nicușor Dan a justificat numirea fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, în funcția de consilier prezidențial onorific, în ciuda faptului că acesta este urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemie.

Un argument cel puțin ciudat: dosarul stagnează!

Nicuşor Dan a precizat că și-a luat toate informațiile necesare înainte de a face numirea. Argumentul central al șefului statului este că dosarul lui Voiculescu este "un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează".

Președintele a transmis un mesaj către Parchet, cerându-le să facă un efort pentru a "tranșa aceste cazuri", fie prin clasare, fie prin mersul mai departe al anchetei. Acesta a subliniat că va lua distanță doar "dacă se pune în mișcare urmărirea penală sau dacă se întâmplă niște lucruri. Pentru moment, este un dosar care a fost deschis acum multă vreme și pentru care nu avem niciun progres în el", a afirmat Nicușor Dan.

Nicuşor Dan a invocat o situație personală similară, amintind că, în calitate de primar, a fost acuzat de ANI, iar procesul a durat patru ani până când instanțele (Curtea de Apel și Înalta Curte) au decis că nu a existat nicio incompatibilitate.

El consideră că, pentru oamenii care reprezintă statul român, aceste suspiciuni trebuie să se rezolve "foarte repede", criticând indirect eficiența actului de justiție și a cercetării penale.

Acuzațiile DNA împotriva lui Voiculescu

Vlad Voiculescu este urmărit penal de DNA sub acuzația de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. DNA susține că, în martie 2021, în calitate de ministru al Sănătății: