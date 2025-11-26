"De ce sună a fals toată agitația aceasta pe seama unei noi Strategii de apărare în centrul căreia se află reluarea luptei împotriva corupției? Pentru că anticorupția de fațadă de pe vremea grupării Traian Băsescu, Florian Coldea, Laura Kovesi și Dumitru Dumbravă s-a dovedit a fi un fel de "luptă a noastră, a românilor cu funcții împotriva românilor cu afaceri, dar mai ales a celor incomozi pentru putere."

Cum să creadă cineva că anticorupția pregătită în strategia de apărare moșită de consilierii lui Nicușor Dan, dacă el nu poate scrie ceva convingător nici despre un ou de gâscă?! Dacă ar fi crezut în reducerea deficitului ar fi cerut instituțiilor statului să pună sechestru pe bunurile lui Ludovic Orban, ale fraților Micula, ale lui Vlad Voiculescu, ale lui Florin Vasilică Cîțu și lista clienților puterii poate continua pe pagini întregi.

Nu știa Nicușor Dan, cel care se vrea noul comandant al anticorupției și al luptei cu Războiul hibrid, de avizarea începerii urmăririi penale împotriva lui Vlad Voiculescu? A fost semnată la Cotroceni și există în arhivă cu semnătura președintelui Klaus Iohannis", a afirmat cunoscutul jurnalist Cornel Nistorescu.