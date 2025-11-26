Nicușor Dan, criticat dur de jurnalistul Cornel Nistorescu: vrea mecanismul lui Băsescu împotriva rivalilor

Cunoscutul jurnalist consideră că Nicușor Dan revine la strategiile lui Băsescu
Jurnalistul Cornel Nistorescu îl critică dur pe Nicușor Dan. Gazetarul consideră că noua campanie anticorupție promovată de liderul de la Cotroceni, sub forma strategiei de apărare, este de fapt o anticorupție de fațadă, menită să persecute și să pedepsească inamicii politici și economici, la fel ca în era Băsescu. Nistorescu susține că, dacă Nicușor Dan ar fi fost cu adevărat interesat, ar fi cerut imediat informații exacte despre dosarele majore de corupție și spălare de bani din România, precum cel al vaccinurilor de 1 miliard de euro.

"De ce sună a fals toată agitația aceasta pe seama unei noi Strategii de apărare în centrul căreia se află reluarea luptei împotriva corupției? Pentru că anticorupția de fațadă de pe vremea grupării Traian Băsescu, Florian Coldea, Laura Kovesi și Dumitru Dumbravă s-a dovedit a fi un fel de "luptă a noastră, a românilor cu funcții împotriva românilor cu afaceri, dar mai ales a celor incomozi pentru putere."

Cum să creadă cineva că anticorupția pregătită în strategia de apărare moșită de consilierii lui Nicușor Dan, dacă el nu poate scrie ceva convingător nici despre un ou de gâscă?! Dacă ar fi crezut în reducerea deficitului ar fi cerut instituțiilor statului să pună sechestru pe bunurile lui Ludovic Orban, ale fraților Micula, ale lui Vlad Voiculescu, ale lui Florin Vasilică Cîțu și lista clienților puterii poate continua pe pagini întregi.

Nu știa Nicușor Dan, cel care se vrea noul comandant al anticorupției și al luptei cu Războiul hibrid, de avizarea începerii urmăririi penale împotriva lui Vlad Voiculescu? A fost semnată la Cotroceni și există în arhivă cu semnătura președintelui Klaus Iohannis", a afirmat cunoscutul jurnalist Cornel Nistorescu.