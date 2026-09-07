Nicușor Dan, așteptat să anunțe astăzi premierul. Variantele luate în calcul

Nicușor Dan pregătește desemnarea premierului. Președintele este așteptat să anunțe azi un nou șef al Guvernului. Potrivit unor surse, șeful statului și-ar dori să numească un tehnocrat, iar vehiculate au fost mai multe nume, inclusiv cel al afaceristului Iulian Stanciu sau cel al diplomatului Luca Niculescu. Niciunul dintre partide nu ar fi însă în totalitate de acord cu această variantă.
Desemnarea premierului rămâne un calcul complicat pentru partidele politice, în condițiile în care președintele Nicușor Dan este așteptat să propună, în următoarele zile, un nou șef al Guvernului. Potrivit surselor, șeful statului ar prefera varianta unui premier tehnocrat, însă această soluție nu beneficiază, în acest moment, de susținerea clară a partidelor.
Social-democrații ar putea vota un guvern condus de un tehnocrat, însă nu ar strânge separat voturi pentru o astfel de variantă. PSD își dorește în continuare ca liderul partidului, Sorin Grindeanu, să fie desemnat pentru funcția de premier.
În schimb, PNL, USR și UDMR susțin în continuare varianta lui Siegfried Mureșan și nu ar vota, cel puțin în acest moment, un premier tehnocrat.
AUR are o poziție și mai fermă. Formațiunea anunță că nu ar vota decât un guvern din care să facă parte și cere organizarea de alegeri anticipate în cazul în care această condiție nu este îndeplinită.
Ce variante are Nicușor Dan pentru funcția de premier
Sursele citate susțin că Nicușor Dan ar prefera un premier tehnocrat și că mai multe nume au fost deja vehiculate în discuțiile privind formarea noului Guvern. Printre acestea se află diplomatul Luca Niculescu, dar și mai mulți oameni de afaceri.
Pe lista variantelor luate în calcul se regăsesc, de asemenea, actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, și consilierul prezidențial Eugen Tomac.
Mai multe variante ar fi fost transmise inclusiv liderilor partidelor politice, după ce președintele Nicușor Dan ar fi discutat cu aceștia despre desemnarea viitorului premier.
Care este miza
În acest context, principala problemă rămâne identificarea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament. Rămâne de văzut dacă Nicușor Dan va desemna în următoarele zile un premier tehnocrat sau va opta pentru un candidat politic și, mai ales, dacă acesta va reuși să formeze o majoritate parlamentară.