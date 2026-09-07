Nicușor Dan, așteptat să anunțe astăzi premierul. Variantele luate în calcul

Publicat 7 sept. 2026, 07:07 Actualizat 7 sept. 2026, 07:08 Sursă Realitatea PLUS

Nicușor Dan pregătește desemnarea premierului. Președintele este așteptat să anunțe azi un nou șef al Guvernului. Potrivit unor surse, șeful statului și-ar dori să numească un tehnocrat, iar vehiculate au fost mai multe nume, inclusiv cel al afaceristului Iulian Stanciu sau cel al diplomatului Luca Niculescu. Niciunul dintre partide nu ar fi însă în totalitate de acord cu această variantă.

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