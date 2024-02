Sunt tensiuni uriașe și, potrivit unor surse, liberalii vor să ceară demiterea ministrului Barbu. În plus, se pregătește comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, dar și o alianță politică PSD-PNL, cu liste comune pentru Parlamentul European.

Liderii PNL și PSD sunt în biroul președintelui Klaus Iohannis. Practic, au mers acolo să-i comunice rezultatele ședinței de coaliție care a avut loc în această dimineață.

Sursele Realitatea Plus spun că s-a convenit asupra comasarii alegerilor europarlamentare cu alegerile locale, așa cum s-a discutat, de altfel, in ultimele zile. De asemenea, s-a convenit si asupra unei liste comune de candidati pentru alegerile europarlamentare care cel mai probabil va fi deschisa de un candiat independent, dar trebuie sa se discute si cu presedintele pe aceasta tema.

Este posibil sa vedem discutii inclusiv in ceea ce priveste un candidat comun la alegerile prezidentiale, care, de altfel, a fost marul discordiei in coalitie in perioada, tocmai de aceea au fost suspendate discutiile momentan pe comasarea alegerilor parlamentare cu cele prezidentiale. Urmeaza sa vedem daca se va gasi o solutie in ceea ce priveste aceasta problema.

Scandalul informațiilor secrete: Cum primea un fost informator FBI date de la ruși despre Joe Biden și fiul său

Dupa ce vor discuta cu presedintele, liderii partidelor se vor intalni si cu grupurile din Parlament, vor fi sedinte separate ale PSD si PNL pentru ca trebuie comunicate toate aceste decizii si membrilor de partid. Stim ca exista tensiuni in cele doua partide. Dupa demiterea sefului de la APIA liberalii ar vrea sa ceara demiterea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, sau cel putin reinstituirea in functie a liderului APIA.

Cu putin timp inainte, Mihai Tudose, coordonatorul de campanie al PSD la europarlamentare, a afirmat că românii vor alegeri comasate, potrivit rezultatelor unui sondaj primit de Coaliție.

”Noi aşteptam o cercetare sociologică despre ce îşi doresc românii şi să acţionăm în acest sens. Acea cercetare sociologică ne-a sosit azi-noapte, la 12 noaptea. Vă dăm în premieră faptul că mai mult de 60% dintre români doresc comasarera şi o majoritate chiar mai mare, doresc o continuitate a guvernării, o stabilitate şi o coerenţă în guvernare”, a spus Tudose.

34 kg aur și 350 kg de argint, recuperate dintr-un milion de telefoane mobile reciclate, în Buzău. VIDEO cu procesul obținerii metalelor rare

El a precizat că, ”după ce s-a întâmplat în ultimii ani în România e clar că lumea s-a săturat de schimbări bruste pe picior, de schimbări de guvern, de schimbări de politică internă şi externă”.

”Trebuie să avem în vedere şi asta s-a discutat intens şi ceea ce se întâmplă în Europa, în ţările partenere, precum şi construcţiile politice la nivel de Parlament European, Comisie Europeană. Deci nu putem să fim defazaţi faţă de aceste lucruri”, a explicat Mihai Tudose.

El a arătat că decizia celor două partide a fost că azi la 16 să aibă loc şedinţe ale structurilor de conducere simultan.

”Să vedem ce spun partidele noastre, colegii nostri despre strategia pe care noi am convenit să le-o propunem, vom avea o coaliţie imediat după aceste întâlniri, iar la ora 19.00 veţi avea în faţă pe cei doi preşedinţi”, a mai spus Tudose.

Dan Barna, declarații explozive la Realitatea Plus: „Dosarul meu a fost făcut la comanda lui Iohannis. Am fost blocat să nu ajung în turul doi”

”Preşedinţii celor două partide, la ora 19.00 vor răspunde tuturor întrebărilor. Este absolut firesc, fiind două partide democratice, cel mai mari partide din România, să ne ascultăm glasul colegilor, la ora 16.00, care se reunesc în birourile de conducere ale celor două partide.Ieri, la Bruxelles, am avut întâlniri pentru a explica, de asemenea, şefilor de familii politice proiecte pentru România, ce înseamnă România în acest context. Am stat de vorbă cu Manfred Weber”, a transmis, la rândul său, prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan.

El a precizat că ”cu toţii au înţeles că responsabilitatea Guvernului României este extrem de serioasă în contextul regional foarte complicat”.

”Vedeţi ce se întâmplă pe frontul din Ucraina, România este stat cheie în această regiuen, cek mai important lucru pentru noi, pentru Europa, este continuarea guvernării într-un mod coerent, asumat, care să aducă bunăstare românilor şi stabilitate”, a mai spus Rareş Bogdan.

Gigi Becali, cuvinte grele la adresa lui Florian Coldea, după ce generalul a fost surprins la Untold Dubai