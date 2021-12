Întrebat de majorarea taxelor și impozitelor, premierul Nicolae Ciucă a declarat miercuri că „anul acesta nu vom avea majorări” și a transmis presei să aibă răbdare până laa finalizarea bugetului pe anul 2022.

„Va rog sa ne dați voie sa finalizam bugetul si vom vedea unde gasim bani. În acest moment proiectul de guvernare a fost aprobat in Parlament. Nu-mi cereți să exprim ceva ce nu a fost finalizat. In momentul in care va fi finalizat, vom avea toate aceste detalii”, a declarat Nicolae Ciucă.

„Luni vom avea o prima forma a bugetului. Iar aprobarea in Parlament va fi așa cum ne-am asumat in coalitie - va fi pe 23 decembrie”, a precizat premierul.

Întrebat de împărțirea posturilor de prefecți și subprefecți, care este încă un subiect de discuții în coaliție, premierul a explicat că „este o chestiune care se discuta acum in coalitite”.

Despre cum vor fi împărțiți banii din PNRR, premierul a declarat ferm că aceștiaa nu vor fi direcționați discreționar cătr un județ sau altul.

Întrebat despre cum vor fi administrați banii din PNRR pentru administrațiile locale, Nicolae Ciucă a spus că „sunt mai multe discutii, iar cei care discută iau in calcul si aceste variante, pentru ca trebuie să mărim capacitatea de absorbție. Nu este vorba doar de PNRR, și de fondurile de coeziune și altele”.

Premierul a anunțat că nu se discută modificarea PNRR la Bruxelles, ci „discutam aici, la noi”.

Întrebat despre pericolul orientării preferențiale a banilor in PNRR către baronii locali, premierul a negat categoric această variantă.

„Este prima oara când nu guvernam tara ca sa ducem cu predilectie fondurile catre un anume judet. Ne-am asumat sa guvernam echitabil, pentru fiecare judet”, a spus Nicolae Ciucă.