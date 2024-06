Liderul PNL a fost întrebat de realizatoarea Anca Alexandrescu despre episodul intens comentat în care a dat mâna cu Nicușor Dan, la meciul de retragere al Generației de Aur.



"A profitat de o situație, pentru că in dreapta mea trebuia să vina Dan Motreanu si din cauza unor probleme nu a mai reușit să ajungă, așa că au rămas niște locuri goale, Nicușor Dan a sesizat oportunitatea, a venit lângă mine, am făcut poze, după care a plecat, n-a stat până la finele meciului", a explicat Nicolae Ciucă.



În acest context, președintele PNL a infirmat orice speculație privind lupte de culise în partid, afirmând că acum toate eforturile se depun pentru a-l sprijini pe Sebastian Burduja.



CIUCĂ: PNL VA OBȚINE UN SOCR FOARTE BUN. SONDAJELE NE DUC LA 27-28%



"Știți bine în ce condiții a venit candidatura lui Sebastian Burduja la Primăria Capitalei, în continuare avem toată preocuparea ca el să-și ducă la final campania, să obțină un rezultat foarte bine. Sebastian are o echipă foarte bună, partidul a venit cu o echipă de tineri la toate primăriile și consiliile județene din țara.



Partidul va obține un scor foarte bun. Știți că acum ceva timp eram destul de jos, acum sondajele ne duc în zona lui 27-28 la sută, eu am credința că cel mai bun sondaj va fi duminică la vot și că românii ne vor arăta întreaga încredere.(..) Îi îndemn pe cât mai mulți români să iasă la vot."



Întrebat dacă, după eșecul variantei unui candidat comun la primăria Generală a Capitalei, PNL și PSD mai iau în calcul unu candidat comun la președinției, Nicolae Ciucă a afirmat că singurul lucru cert este că PNL va avea propriul candidat.



"Pot să spun că PNL va avea candidat la președintei. PNL are membrii de valoare si candidatul la președinție trebuie să fie din rândul partidului", a precizat Nicolae Ciucă, invitat la Realitatea Plus.

Ciucă: A fost o campanie într-un cadru civilizat, același lucru trebuie să îl vedem și la prezidențiale, trebuie să vedem ce vor cetățenii



Ciucă: Patriotism pentru mine înseamnă să fii un cetățean bun, să îți faci datoria, să fii dispus la sacrificiu, să fii devotat cauzei de a îți servi țara. Trebuie doar să vorbim despre valorile care ne definesc



Ciucă: Valorile noastre sunt de peste 149 ani - credința în Dumnezeu, familie și comunitate, patria și patriotismul



Ciucă: PNL este cel mai mare partid de dreapta din țară, îi rog pe români să aleagă dreapta adevărată pentru că am apărat cota unică, pilonul doi de pensii, mediul antreprenorial