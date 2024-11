Ciucă a deschis discursul său cu un salut cald pentru toți românii, subliniind importanța de a păstra vie memoria eroilor care și-au sacrificat viețile în lupta împotriva regimului comunist.

„Salut toți românii, oriunde s-ar afla, în țară sau diaspora. Vreau să vă spun ceea ce simt aici, la Timișoara, după ce ieri am fost la Brașov unde în urmă cu 37 de ani s-a dat primul semnal de revoltă anti comunistă, pentru Revoluția care a început la Timișoara, pentru înlăturarea regimului comunist.

Trebuie să avem grijă ca această lecție a luptei, a dorinței de libertate să fie predată tuturor generațiilor viitoare, vă rog să păstrăm un moment de reculegere pentru toți cei care și-au pierdut viața în lupta împotriva comunismului!”, a spus Nicolae Ciucă, în deschiderea discursului său.

Spre deosebire de nota generală a alegerilor, unde acuzații zboară din toate taberele, Ciucă a declarat că nu va spune nimic despre contracandidații săi, întrucât aceștia se portretizează singuri:

„Nu vreau să zic niciun cuvânt împotriva contracandidaților mei, pentru că zic singuri. Se portretizează așa cum sunt, nu așa cum trebuie pentru funcția de președinte al României”, a spus liderul liberalilor.

Un alt punct important abordat de Ciucă a fost transparența și corectitudinea procesului electoral. Acesta a reafirmat că „libertatea românilor, democrația nu se joacă la ruleta rusească” și a cerut alegeri libere și corecte, fără influențe externe sau manipulari ale rezultatelor. În acest context, liderul PNL a menționat împotriva „mașinațiunilor binomului PSD – AUR”, exprimându-și convingerea că românii nu vor accepta astfel de manevre politice.

„Libertatea românilor, democrația nu se joacă la ruleta rusească. Se apără în mod democratic prin vot corect, cinstit. Să fie alegeri libere, nu manipulate! Să nu fie rezultatele jocului făcut pe sub masă, să fie ale românilor, așa cum cred ei că trebuie să fie reprezentați.

Este absolut important să le spunem românilor despre mașinațiunile binomului PSD – AUR. Sunt convins că românii nu-i vor lăsa”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Pe lângă mesajul de unitate și apărare a valorilor democratice, Ciucă a prezentat o viziune economică optimistă pentru România. Acesta a subliniat realizările economice din perioada guvernării liberale, evidențiind că România a înregistrat o creștere economică solidă în 2022, aflându-se printre primele cinci țări din Uniunea Europeană.

„Am venit în fața tuturor românilor cu o viziune, program prezidențial și program de guvernare. Nu putem să vorbim de prosperitate fără să asigurăm politici economice liberale. Și am demonstrat că am reușit să realizăm creștere economică.

România a avut în 2022 acea creștere economică ce a situat-o în primele 5 țări din UE, am avut cea mai mare absorbție de fonduri europene din istoria noastră, cea mai mare sumă a investițiilor străine directe. Le punem în contrapondere cu guvernarea PSD. În 2022 am avut creștere economică sănătoasă, prima oară când România a avut creștere bazată pe investiții, nu pe consum. Astăzi avem în trimestrul 3 creștere economică zero, deficitul se duce aproape de 8%. Investițiile străine directe, anul acesta, erau de 3,5 mld euro, comparativ cu 10,4 mld euro.

Suntem singurii în măsură să generăm absorbție de fonduri, să câștigăm încrederea investitorilor străini, singurii care ne-am aplecat asupra capitalului românesc și mediului de afaceri din România.

Nu putem să vorbim despre creșterea pensiilor și salariilor dacă nu investim, dacă nu avem de unde să aducem bani la bugetul de stat. Bani aduce mediul de afaceri. Datoria publică este astăzi de 53%. România nu își permite un deficit mare și o datorie publică mare”, a declarat liderul liberalilor.

Ciucă a reiterat angajamentul PNL de a susține un mediu de afaceri stabil și de a menține politica fiscală favorabilă, evidențiind importanța atragerii de investiții străine, pledând pentru parteneriate solide între stat și sectorul privat.

„Statul trebuie să devină partenerul mediului de afaceri, să-i asigure predictibilitate și să mențină cota unică, așa cum ne-am angajat noi, liberalii. Noi ne propunem ca Pilonul II de pensii să continue să se consolideze și contribuția să crească. Noi ne propunem ca salariul mediu net să crească de la 5.000 de lei la 7.000 lei. Ne propunem să creștem cu încă 400.000 de noi locuri de muncă. Asta înseamnă o Românie care se dezvoltă”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Un alt aspect important al discursului lui Ciucă a fost atenția acordată grupurilor vulnerabile. Acesta a promis creșteri în finanțarea programelor destinate persoanelor cu dizabilități și familiilor cu mulți copii, abordând problemele de integrare a acestor categorii în societate și asigurând că vor exista măsuri eficiente în acest sens.

În ceea ce privește tineretul, Ciucă a subliniat importanța de a oferi tinerilor un mediu în care să se simtă valorizați și să aibă oportunități de dezvoltare. El a afirmat că soluția pentru viitorul României se află în mâinile generației tinere și a promis că PNL va milita pentru crearea unui cadru propice dezvoltării personale și profesionale a tinerilor.

„Trebuie să pornim de la valorile noastre identitare. Noi, oamenii, suntem o valoare. Trebuie să pornim de la resursele noastre naturale.

Mi-am asumat să candidez pentru că, după ce am îmbrăcat uniforma militară la 14 ani, țara merită să îi dau înapoi tot ce mi-a dat în acești ani. Dacă suntem sinceri cu noi și cu Dumnezeu, ne vom da seama că am primit ce n-am visat. Merită să dai înapoi ceea ce ți s-a dăruit.

Au spus-o și colegii mei, nu sunt candidat DE profesie. Sunt candidat CU profesie.

Am asumat pactul cu satul românesc. Trebuie să reducem diferența între viața în mediul rural și viața în mediul urban.

Am asumat angajamentul de a milita pentru o viață mai bună a persoanelor cu dizabilități. Sunt 890.000 de persoane cu dizabilități. Se simt marginalizați, simt că nu li se asigură minimul necesar pentru un trai decent. De asemenea, pentru persoanele care suferă de autism și Sindrom Down. Am discutat cu mamele și tații care simt nevoia unui angajament pentru atenția prin care să fie integrați în societate. Este nevoie de măsuri reale.

Familiile care au mai mult de 3 copii, despre familiile monoparentale – avem în programul de guvernare asumat de mine proiecte care să respecte familiile.

De asemenea, al patrulea angajament, companiile care deschid afaceri în mediul rural și angajează doamne și domnișoare și care nu resimt niciun ajutor din partea statului.

Voi milita pentru ca românii să-și câștige demnitatea și încrederea. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință ca tinerii să se simtă puși în valoare. Singura soluție pentru viitor este generația tânără. Nu ne cer mult, ne cer să se respecte valoarea, iar noi avem datoria să așezăm setul de valori în ordinea firească. Ne cer să le asigurăm acel cadru în care să se gândească la o familie.

Nu avem altceva de făcut decât să ne gândim la aceste lucruri normale, naturale, dar uitate de cei care astăzi vin să ne păcălească din nou.

Ce mi-am asumat am făcut! Astăzi am vorbit mai mult, dar la Timișoara am vrut să dau un mesaj din suflet, nu citit. Am vrut să transmit că nu este vorba despre Ciucă și PNL, ci despre viitorul copiilor noștri. Nu forțați pe nimeni să ne voteze, trebuie să le câștigăm oamenilor încrederea. Nu avem altă șansă decât să ne bazăm pe încrederea românilor”, a conchis liderul liberalilor.