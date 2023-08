Astfel, potrivit surselor Realitatea Plus, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița a făcut un control inopinat la data de 20 iulie 2020 și a constatat, ca deficiențe, faptul că prin reamplasarea instalației de distribuție gaz petrolier lichefiat tip SKID nu se mai respectă cerințele care au stat la baza emiteri autorității de securitate la incendii.



Noul amplasament nu respecta distanțele de siguranță față de liniile electrice aerienele de joasă tensiune și față de limita de proprietate și cabina stației.



Sancțiunea dictată a fost PIERDEREA AUTORIZAȚIEI.



De asemenea, s-a constatat existența pe amplasament a unei stații de incintă pentru alimentarea cu motorina a autovehiculelor proprii care prezenta scurgeri de carburant, aceasta fiind amplasată într-o construcție metalică sigilată.



Sancțiunea dictată: AMENDĂ DE 10.000 de lei



Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, instituțiile care au fost informate de aceste nereguli și ar fi trebuit să acționeze sunt Oficiul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, Inspectoratul județean de construcții Dâmbovița, Prefectura, primăria Crevedia, Agenția pentru Protecția Mediului și IGSU.



In urma unei sesizări, aceiași inspectori au făcut un al doilea control pe data de 29 septembrie 2020 și au aplicat o amendă de 30.000 lei pentru FUNCȚIONAREA FĂRĂ AVIZ și 10.000 de lei pentru TRANSFERAREA gazului lichefiat dintr-o cisternă în alta, proces de la care se pare că s-a produs explozia de sâmbătă.



SC Flagas SRL, prin reprezentantul legal Doldurea Ionuț Daniel (fiul primarului din Caracal) a informat Inspectoratul pentru situații de urgentă Basarab la data de 13 octombrie 2020 că stația a fost închisă.