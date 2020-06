Nelu Tătaru, veste URIASĂ pentru microbiști: Este luat în calcul accesul spectatorilor pe stadioane

"Aş începe cu aprecierile mele pentru modul cum aţi gestioant şi dumneavoastră şi cum aţi respectat recomandările şi indicaţiile noastre. Faptul că avem zero infectări, faptul că acel program pe care l-am făcut împreună până la urmă a fost respectat şi ne-a făcut să ajungem în acest moment, în care să deschidem competiţiile. Când vorbeam cu domnul ministru Stroe cum ar fi posibil: cantonament, testări, testări tot ce înseamnă staff, transport, transport cu distanţare către baze, către hoteluri, antrenament individual, antrenament de grup, antrenament colectiv, jocuri amicale şi competiţie. Astăzi suntem la trei luni de când a fost declarată pandemia.

Dacă am reuşit ca societate, economic, sportiv, medical, să putem discuta astăzi despre reluarea competiţiilor cred că este rezultatul eforturilor tuturor, şi al nostru, şi al dumneavaostră. Un guvern care şi-a asumat trecerea printr-o pandemie, un guvern care poate nu a fost pe placul tuturor, nici în acest moment nu este pe placul tuturor, dar momentul de astăzi mă face să înţeleg că atât noi, cât şi dumneavoastră am înţeles prin ce am trecut şi că vrem să reclădim o ţară. Mă bucur că suntem astăzi aici, aveţi tot sprijinul meu şi pentru viitor, iar dacă la urmă am fost lăsat eu cel cu restricţiile nu cred să fie decât de un bun augur că la următoarea relaxare să ne gândim poate şi la spectatori. Dar toate aceste lucruri depind de evoluţia pandemiei la noi, în România. Vă mulţumesc pentru înţelegere, vă mulţumesc pentru colaborare şi contaţi pe sprijinul meu!", a declarat Nelu Tătaru, joi, la consultările avute cu reprezentanți ai Federației Române de Fotbal și ai Ligii Profesioniste de Fotbal.