Nelu Tătaru, la Realitatea PLUS: ”Suntem pe o pantă ASCENDENTĂ. Nu e cazul să ne relaxăm”

Luni, România a înregistrat cel mai mic bilanț zilnci, 190 de cazuri. Dacă este o tendință de scădere, ministrul Sănătății a precizat: ”Avem un număr mai mic de cazuri față de zilele trecute, dar trebuie să urmărim acest număr în următoarea săptămână. Sărbătorile Pascale au constituit un moment pentru noi să evaluăm situația pandemiei, urmând ca la 8-10 zile să putem face o altă evaluare. O simptomatologie a unui om poate apărea din ziua a doua până în ziua a 10-a. În acest context, urmărim și evoluția de cazuri noi în următoarea perioadă, în același timp numărul de decese precum și focare care sunt în desfășurare”.

Când se vor relaxa restricțiile

”Încă nu am ajuns în partea de sus a acestei curbe. Suntem pe ascendent. Trebuie să urmărim cam 7-10 zile pentru a vedea dinamica de cazuri noi, decesele noi precum și situația din diferite focare. Evoluția acestor focare ne va da și viitorul relaxărilor. În acest moment nu este cazul să vorbim despre relaxare. Să ajungem în vârful pantei să vedem suportul pe care îl poate acorda sistemul, să vedem cum sunt forțate terapiile intensive și cum face față resursa umană pe care o avem în acest moment. Rămân în continuare pe indicația de izolare voluntară la domiciliu, distanțare socială și reguli de igienă, plus răbdare ”, a spus Nelu Tătaru la Realitatea PLUS.

Întrebat când ar putea fi redeschide școlile, grădinițeșe, mall-urile, ministrul a spus: ”Nu am ajuns încă la vârsul acestei curbe și nu pot face o previziune. Avem 15 mai termen final pentru starea de urgență. Urmărim dinamica din punct de vedere medical și vom avea propuneri la momentul respectv. Deocamdată, suntem pe o pantă ascendentă. Rămâne să vedem efectele nerespectării restricțiilor de sărbători și vom putea spune mai multe după 7-10 zile”.

Ce vârf ar putea suporta spitalele din România

”În acest moment avem echipamente. Au început și managerii să facă achiziții. În acest moment avem la Faza1, Faza 2 și Suport 8000 de locuri în spitale. Sunt 1700 de locuri în ATI. Spitalele județene sunt pe Faza 3, asigurând patologia non covid”.

Referitor la revenirea virusului din toamnă, ministrul a precizat că totul va depinde de cum este gestionat acest val de coronavirus. Dacă el va fi ținut sub control, revenirea lui va fi tratată precum orice gripă sezonieră.