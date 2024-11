Tataru: Nu pot parasi tara. Cred ca n-am facut nimic in aceasta luna de zile sa arat ca as putea incurca intr-un fel ancheta.

Reporter: Va sunt afectate veniturile si, practic, nu aveti din ce sa traiti?

Tataru: Sunt afectati pacientii mei. Eu am ales dupa perioada in care am fost ministru sa ma intorc la Husi tocmai pentru acesti pacienti. Judetul Vaslui nu are o clinica cirugicala privata in care sa pot sa merg in acest moment. Si chiar daca nu voi reusi sa ma intorc la spital, voi incerca sa deschid un cabinet privat, macar sa pot sa le dau consultatie acestor oameni.

Reporter: Aveti argumente suficiente sa convingeti instanta ca acele suspiciuni ce planeaza asupra dvs nu sunt intemeiate?

Tataru: Cred ca avem argumente suficiente.

Din punctul meu de vedere, cred ca acesti pacienti sunt cei care vor spune adcevarul.

Reporter: Exista pacienti si apartinatori care, initial, au spus ca v-au dat mita iar mai apoi si-au retras acele declaratii.

Tataru: Nu avem in acest moment reaudieri ca sa putem sa spunem ca si-au retras. Nu. Din punctul meu de vedere cred ca acesti pacienti sunt cei care vor spune adevarul.

Husiul are araondat ca si spital cred ca 100.000 de locuitori. Daca vreunul din cei 100.000 de locuitori vor putea spune vreodata ca doctorul Nelu Tataru a conditionat, a cerut sau nu a vazut un pacient decat conditionat cred ca...

Reporter: Dar in acelasi timp exista acele imagini surprinse in momentul flagrantului, spun anchetatorii...

Tataru: Acele imagini, am putut sa vedem si noi la dosar, nu exista flagrant. Sunt imagini inregistrate pe o perioada de 4 luni iar acele fotografii - care cred ca sunt relevante- demonstreaza contrariul.

Reamintim că Nelu Tătaru a fost plasat, pe 4 noiembrie, sub control judiciar pentru 60 de zile, el primind, totodată, interdicţia de a profesa în unităţi sanitare publice, pe perioada măsurii preventive, într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat că ar fi primit mită, ca medic, sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi bunuri alimentare. El s-a declarat nevinovat şi a precizat că nu a condiţionat niciodată actul medical.



Nelu Tătaru a fost demis din funcţie în urma acuzaţiilor aduse de procurorii anticorupție şi exclus de pe lista pentru alegerile parlamentare.