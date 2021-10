”Toți liderii politici trebuie să înțeleagă că este o situație de criză și avem nevoie de un nou Guvern.

Încă am speranțe că se poate învesti un Guvern în acest mandat. Atunci când voi considera că aceste șanse nu mai sunt, voi proceda ca atare.

Voi căuta să găsesc orice soluție posibilă să avem Guvern.”., a spus Nicolae Ciucă.

Întrebat de jurnaliști dacă și-ar putea depune mandatul, Ciucă a explicat: ”Există și altă soluție?”.

Ciucă, anunță că întâlnirea cu PSD, care ar fi trebuit să aibă loc astăzi, nu va exista. Ciucă spune că face tot posibilul să caute susținere pentru guvernul său, în contextul în care România e în criză.

"În acest moment, am încheiat discuțiile cu USR și în funcție de deciziile pe care le vom lua, vom încheia procesul de negociere. Nu avem astăzi o întâlnire cu PSD, vom decide. Tocmai de accea am venit să solicit susținerea guvernului minoritar pentru că situația e foarte dificilă, a declarat Ciucă.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a declarat, după întâlnirea cu Dacian Cioloș, că USR nu susține un guvern minoritar și cere refacerea coaliției.

"Un răspuns cât se poate de tranşant. USR nu susţine un Guvern minoritar, există o singură soluţie, refacerea coaliţiei. Neavând un mandat în acest sens, nu am putut da un răspuns. Voi merge la partid şi vom lua decizia. Am terminat acum negocierile cu USR, în funcţie de ce se va decide în partid, vom vedea dacă mai continuăm. Situaţia e foarte dificilă. Discuţiile au plecat de la recunoaşterea situaţiei grave prin care trece ţara. Am solicitat ca fiecare dintre noi să luăm decizia corectă pentru ţară", a declarat Nicolae Ciucă la finalul întâlnirii cu Dacian Cioloş.