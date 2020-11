Neamț: istoria neregulilor grave. Baronul PSD Ionel Arsene refuză să-l demită pe managerul spitalului morții

Un lung șir de nereguli care abia acum ies la iveală au dus la tragedia de sâmbătă seara.

"Investitii noi in actuala cladire si structura sunt aproape inutile; asa mi-a spus un medic aseara, intreband cu ce pot sa fiu de ajutor, am intrebat o domana doctor Ce pot face pentru dvs? si mi-a spus: Daramati acest spital!", a spus Andrei Carabelea, primarul din Piatra Neamt.

De la începutul anului, la Spitalul din Piatra Neamț au fost schimbați 8 manageri de spital. Unii dintre ei au stat în funcție doar câteva zile, alții, câteva săptămâni. Spitalul este în subordinea Consiliului Județean Neamț, condus PSD prin Ionel Arsene, dar pe perioada stării de urgență, spitalul a fost în subordinea Ministerului Sănătății, ca toate spitalele suport Covid din țară.

Actualul manager, Lucian-Octavian Micu, de profesie jurist și fost primar al orașului Roman, a fost numit în funcție de doar două săptămâni și jumătate, pe 28 octombrie. Acesta a confirmat că spitalul este în curs de acreditare.

"Spitalul judetean este o unitate in curs de acreditare, toate procedurile s-au intrerupt in momentul in care a devenit spital suport Covid, toate circuitele practic au fost modificate pentru a oferi tratament pacientilor Covid", a spus Lucian Mitu, managerul spitalului din Piatra Neamt.

A existat și o numire care a făcut vâlvă în presă, patronul unei firme de pompe funebre, dar acesta a stat în funcție doar 3 zile.

Spitalul este în subordinea Consiliului Județean Neamț, condus PSD prin Ionel Arsene. Ionel Arsene se lăuda în campania electorală că a investit peste 20 de milione de euro în spitalele din Neamț. Prefectul îl contrazice.

"Nu s-au făcut reabilitări de foarte mult timp, azi vorbeam cu seful ISU Neamt, din anii 90, imediat dupa revolutie, nu s-au refăcut avizele ISU pentru că nu au fost declarate lucrări", a spus George Lazăr, prefectul de Neamț.

Practic, spitalul funcționa cu autorizații care nu au mai fost reînnoite de zeci de ani.

"Acreditarea evalueaza situatia din spital, iar autorizarea se opcupa de elementele de functionalitate, tot ce permite functionalitatea spitalului respectiv", spune Marius Filip.

Chiar premierul Ludovic Orban a afirmat că spitalul nu avea niciun fel de aviz: "S-au efectuat lucrari de constructii, acolo au fost mutati pacientii de la sectia ATI de la 3 la 2. Dupa informatiile pe care le avem, chiar in dimineata zilei. S-au efectuat lucrari, nu au avut aviz DSP, nu au avut niciun fel de aviz din partea ISCIR."

"Am avut discutii vizavi de situatia de la sectia ATI, astazi s-a facut transferul de la etajul 3 catre etajul 2 in sectia de ATI, am discutat cu personalul implicat si cu ISU, au anchete in evaluare", spune Nelu Tataru.

Prefectul județului Neamț a declarat că, în urma acestor modificări, trebuia obținută autorizație de la Direcția de Sănătate Publică, care nici măcar nu ar fi fost anunțată. Pe de altă parte, șeful Consiliului Județean, Ionel Arsene, a transmis printr-un comunicat de presă că, în ultima perioadă, nu s-au mutat echipamente și nu s-a intervenit în niciun fel la instalațiile din ATI, iar zona în care au fost făcute lucrări nu se află lângă cea unde s-a produs incendiul. Arsene nu recunoaște nici că a mărit veniturile managerului cu 1000 de euro cu câteva zile înainte ca acesta să fie instalat pe funcția de interimar.

"Nu l-a premiat nimeni pe manager, cine v-a spus ca l-a premiat? Este o hotarare a CJ Neamt prin care managerul spitalului Judetean de urgenta primeste o indemnizatie, un spor, pentru ca am avut inainte pe dl Verzea, iar salariul lui in calitate de manager era de 70% din salariul pe care-l lua ca medic, si atunci pentru a putea rezolva situatia. Pentru ca nu vine niciun medic sa stea manager si sa castige mai putin. Suplimentarea luata in plenul CJ a fost pentru functia de manager, nu pentru Micu", spune Ionel Arsene.

Mai mult, Ionel Arsene refuză să îl demită pe managerul spitalului morții până la finalizarea anchetei.

"Deci daca Micu e responsabil pentru ceea ce s-a intamplat acolo aveti cuvantul meu de onoare ca va fi demis in secunda 1. V-am spus ca daca Micu e vinovat, eu il voi demite imediat", a spus Arsene.