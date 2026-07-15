Muraru reafirmă sprijinul PNL pentru Mureșan. Aripa Bolojan din PNL, amenințări la adresa lui Nicușor Dan

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 15:44

Liderul liberal Alexandru Muraru susține că România are nevoie de stabilitate politică și de un Executiv susținut de o majoritate parlamentară solidă. Într-un mesaj public, acesta afirmă că Partidul Național Liberal va vota exclusiv un guvern format din PNL, USR și UDMR, condus de Siegfried Mureșan, considerând că aceasta este singura formulă capabilă să ofere o direcție clară pentru țară.

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