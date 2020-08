Mugur Cozmanciuc, candidat PNL la președinția CJ Neamț: „Sunt bucuros că am participat la hramul Bisericii din Tămășeni, alături de oameni vrednici, care fac cinste tuturor nemțenilor”

Președintele PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, a participat, ca în fiecare an, la sărbătorirea hramului bisericii din comuna Tămășeni, duminică, alături de primarul Ștefan Lucaci.

„În fiecare an am participat la hramul Bisericii din comuna Tămășeni și voi participa de fiecare dată în fiecare an. O sărbătoare deosebită. O comună care are oameni vrednici, care lucrează și în țară, și în afara țării și care prin gospodăriile lor au făcut cinste tuturor nemțenilor”, le-a transmis Mugur Cozmanciuc celor din Tămășeni.

Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Neamț îi felicită pe tămășeni pentru comuna lor „model de bună dezvoltare pentru zona noastră și indemn pentru alte comunități, de a lua exemplu”, în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele filialei PNL Neamţ a fost desemnat candidat al liberalilor la președinția Consiliului Județean Neamț pe 16 iulie.

Membru de 21 de ani al PNL, Mugur Cozmanciuc se află la al doilea mandat de deputat în Parlamentul României.