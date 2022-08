Potrivit autorităților, demolarea a avut loc în conformitate cu legislația țării, care a fost modificată după invazia Ucrainei.

Monumentul a fost ridicat în 1985 pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a victoriei sovietice asupra regimului lui Hitler.

După încheierea războiului, statul baltic a făcut parte, forțat, din Uniunea Sovietică până în 1991, motiv pentru care cei mai multi letoni nu vedeau monumentul ca pe un motiv de mândrie.

