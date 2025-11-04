Cei doi au sărbătorit un an de la nuntă pe 5 octombrie, iar relația lor continuă să fie armonioasă și atent construită.

Actrița, cunoscută pentru eleganță și frumusețe, explică faptul că îngrijirea personală și obiceiurile zilnice au un rol major în menținerea formei fizice și a sănătății.

Temperatura din dormitor, un compromis marital

Unul dintre sacrificiile recente ale Monicăi a fost legat de temperatura din dormitor. Vedeta obișnuia să doarmă la 17 grade, considerând că aceasta menține corpul odihnit și revigorat. După căsătorie, a crescut temperatura la 19 grade pentru a se adapta la stilul de viață în doi.

„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa. Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă, adică nu știu. Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit Monica Bîrlădeanu la emisiunea „Dincolo de copertă”.

Machiajul, un aliat venit mai târziu

În ceea ce privește rutina de înfrumusețare, Monica subliniază că nu a fost adepta machiajelor încărcate. Fondul de ten a început să îl folosească abia după vârsta de 20 de ani, reușind să mențină un ten sănătos și luminos.

„Fondul de ten a intrat în viața mea mult mai târziu. După 20 de ani. Mama a fost o femeie cochetă. Cu resurse modeste, dar o femeie care a avut grijă de ea. Crescând cu o astfel de mamă, evident că ai niște deprinderi de acasă. În plus, gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică e nevoie. E un ‘instrument’ fața. Fața, vocea, corpul”, a dezvăluit vedeta.

O viață între grija de sine și adaptarea la partener

Monica Bîrlădeanu arată că, dincolo de frumusețe, sănătatea și confortul personal sunt influențate de deciziile de zi cu zi și de compromisurile făcute în cuplu. Creșterea temperaturii din dormitor este doar un exemplu al modului în care adaptarea la viața în doi implică ajustări care afectează rutina și odihna.

Îngrijirea tenului și folosirea produselor cosmetice au fost, de asemenea, adaptate gradual, astfel încât Monica să îmbine responsabilitățile profesionale cu viața personală și armonia în cuplu.

