O maşina a intrat în mulţime la un târg de Crăciun din Germania. Un şofer a intrat cu maşina într-un grup de oameni la târgul de Crăciun din Magdeburg. El a fost arestat, a aflat agenţia de presă dpa de la surse guvernamentale din Saxonia-Anhalt. Nu există informaţii despre numărul exact al victimelor.

A suspected terror attack has struck a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Reports say a vehicle plowed into a crowd, leaving multiple fatalities and many injuries in its wake.



Please keep the victims in your thoughts and prayers.