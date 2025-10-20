La ora 9:00, Călin Georgescu se va prezenta în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații urmează să decidă dacă măsura preventivă a controlului judiciar va fi prelungită cu încă 60 de zile. Decizia de astăzi nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la o instanță superioară. Controlul judiciar a fost dispus de procurori încă de la începutul anului, în primul dosar trimis în judecată.

Tot astăzi, până în jurul prânzului, liderul suveraniștilor este obligat să se prezinte la secția de poliție din Buftea, pentru a semna conform procedurii impuse de măsura preventivă.

Până în prezent nu a fost oferită o motivare oficială pentru modificările aduse acestei măsuri, iar în cel de-al doilea dosar trimis spre judecată la Curtea de Apel București nu a fost stabilit încă un termen, potrivit Realitatea Plus. Surse judiciare precizează că niciun procuror de ședință nu dorește să preia cazul, iar retrimiterea dosarului la parchet nu este exclusă.