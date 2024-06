Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, avocata Lorette Luca a explicat cum a ajuns să-și dea seama că în cazul fostului ei client nu se urmărea să se facă dreptate, ci din contră.



"Presiunea a fost enormă, începând de la etapă de urmărire penală, ulterior în ședințele de judecată, presiuni de genul inducerii ideii că ar fi bine pentru cariera mea să renunț la a-l asista pe judecătorul Mustață. În acel moment mi-am permis să spun că dacă până atunci mai avem vreo îndoială asupra vinovăției sale, în acea secundă mi-a dispărut orice umbră de îndoială, pentru că, în general, atunci când un om este nevinovat este dificil să-l aperi, dar convingerea că este total nevinovat ți-o dă organul de anchetă care încearcă să îndepărteze un judecător specializat", a explicat avocata.

De asemenea, Lorette Luca susține că nici după moartea judecătorului Stan Mustață atitudinea sistemului nu s-a schimbat, impresia ei clară fiind că nu se urmărește decât îngroparea definitivă a dosarului.

"Judecătorul Mustață a fost omorât în penitenciar, eu sunt convinsă de acest lucru, dovadă că am promovat și o plângere în acest sens, împotriva unor persoane necunoscute, pentru că nu știam cine i-a administrat substanța tanatogeneratoare, un dosar care a demarat, s-au pornit cercetări ample, însă la un moment dat a rămas în nelucrare. Spun asta pentru că nimeni nu ne-a comunicat vreo soluție, de clasare, de încetare, de prescriere a faptelor, de nicio natură. Am vorbit cu el înainte de a fi transferat din penitenciar, ceea ce i-a și provocat finalul regretabil, în momentul în care noi ne pregăteam să promovăm propunere de eliberarea condiționată", a explicat avocata Lorette Luca, în exclusivitate la Realitatea Plus.