"La data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 10.50, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 1 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că în curtea interioară a unui imobil se află o femeie inconștientă.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul subunității care au delimitat și au asigurat zona, dar și un echipaj de prim ajutor. În pofida eforturilor depuse de medici, aceștia au declarat decesul femeii, în vârstă de 70 de ani. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că persoana în cauză s-ar fi precipitat de la un etaj superior", au transmis, miercuri, polițiștii bucureșteni.

Poliția anchetează cazul pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Ancheta urmează să fie preluat de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri.

Trupul neînsuflețit al femeii urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală (INML) în vederea efectuării necropsiei.