Scena politică de la București traversează un moment de incertitudine maximă, marcat de declarații contradictorii și un joc de imagine între Palatul Victoria, Cotroceni și sediile partidelor aflate la guvernare. În centrul atenției se află liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a infirmat public zvonurile privind o convocare de urgență la Președinție, deși a admis că menține un canal de comunicare deschis cu șeful statului. „Până acum nu știu de nicio întâlnire. Eu mă văd constant cu președintele, dar momentan nu este stabilit nimic oficial”, a punctat Grindeanu, încercând să tempereze speculațiile privind o ruptură iminentă.

Nicușor Dan și „gestul democratic” al consultărilor

De cealaltă parte, președintele Nicușor Dan abordează situația cu un calm calculat, definind eventualele consultări cu PSD drept un „gest democratic” necesar. În ciuda atacurilor publice tot mai dese între partenerii de coaliție, șeful statului pare să mizeze pe continuitate, respingând ideea unui guvern minoritar care ar putea fragiliza stabilitatea țării. „Avem un guvern și continuăm în această formulă. Ne-am obișnuit deja cu faptul că partidele se atacă public, dar există și o parte pozitivă a acestei colaborări pe care o observ”, a declarat acesta, poziționându-se ca un arbitru între orgoliile politice din Executiv.

Avertismentul premierului Ilie Bolojan: Riscul unei crize politice

Tensiunea din interiorul coaliției este însă resimțită mult mai acut la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan a tras un semnal de alarmă luni, după o rundă de discuții cu președintele, avertizând că o eventuală ieșire a PSD de la guvernare ar arunca România într-o criză profundă. Deși șeful Guvernului descrie atmosfera de la masa negocierilor ca fiind una „rezonabilă”, acesta semnalează o discrepanță uriașă între dialogul instituțional și discursul public al partenerilor de drum.

„Când avem ședințele de coaliție, ele se derulează într-o manieră rezonabilă. Însă, imediat ce ieșim pe ușă, lucrurile se schimbă radical, escaladând prin atacuri și critici virulente în spațiul public”, a explicat Bolojan într-o intervenție televizată. Pentru premier, miza principală rămâne stabilitatea administrativă, esențială pentru gestionarea provocărilor economice și geopolitice cu care se confruntă statul român în acest an, însă echilibrul actual pare din ce în ce mai greu de menținut sub presiunea campaniilor de imagine.