E vorba de incompetență crasă. În primul rând a ministrului Mediului. Așa cum s-a întâmplat la Transporturi, atunci când CFR Călători a avut blocate conturile pentru datorii la CFR. Au trimis un control la Apele Române. Este maximul de incompetentă. Apa e prea murdară pentru a fi transformată în apă potabilă. Se poate întâmpla oricând un astfel de accident. Ce a făcut guvernul? A trimis cisterne. Trebuia să ia masuri pentru apa potabilă. Întâi ajuți oamenii, se rezolvă problema, că de aia ești administrator executiv. Te duci cu pompe și cisterne la spital că acolo e criză. Statul român poate cumpăra apa potabilă ca să o trimită sinistraților. Acest guvern are o empatie egală cu a unei cărămizi. Este firesc ca cel care conduce să ia masuri. Vina e a ministrului de resort, ei ar fi trebuit să dispară primii, să-și dea demisia. După ce se reface alimentarea cu apă, abia atunci se duce statul și constată care a fost cauza. Dar azi, nu vinovații sunt problema ci să ajutăm sinistrații.

Referitor la huiduielile de azi la adresa lui Nicușor Dan la Alba Iulian, nu e primul președinte care e huiduit la Alba Iulie, ci și Emil Constantinescu a fost, și dădea vina pe mine, deși eram acolo, lângă el. Oamenii huiduie, asta e. În 5-6 ore trebuia să avem mii de sticle cu apă, sisteme să alimentam, nu e complicat, dar nu le pasă”, a declarat Miron Mitrea.