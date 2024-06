"Din cate stiu, FBI ancheteaza niste lucruri in directia asta. Nu numai in Romania, si in Albania se vorbeste. Sunt informatii din 2019, cu doamna blonda (Pandarof - n.r.)... Au aparut pozele astea si in presa internationala. Sunt din 2018-2019. Stiu cand au ajuns informatiile la mine. Au fost fotografii in presa internationala. Presa din Romania nu a fost interesata. Ideea era ca asa, o grupare, in Europa, de politicieni si de alte persoane care ajuta cel mai mare cartel de droguri sa bage droguri prin Albania si Romania. Si in acest grup erau domana blonda, si si", a declarat Miron Mitrea, duminica seara, in emisiunea "Culisele puterii" de la Realitatea PLUS.

Analistul politic a continuat, spunand: "Daca in presa nu s-a intamplat nimic, care teoretic e libera, la nivel guvernamental cum sa se intample? Daca ei au reusit sa creeze o lipsa de interes presei din Romania".

Intrebat unde anume au aparut informatiile respective, el a aratat ca in ziare franceze, germane, americane.

"Astea erau informatii care interesau 3 tari. Subiectul a fost trecut la <<si altele>>", a mai spus Mitrea.

Intrebat daca subiectul are legatura cu demisia lui Eduard Hellvig de la conducerea SRI, Miron Mitrea a spus: "Nu stiu de ce a plecat (Hellvig - n.r.). Nu am inteles nici in ziua de azi. In mod cert avea informatiile si in mod cert a facut ce putea sa faca. L-a eliberat pe Coldea (din functie - n.r.), a mai eliberat si pe altii".

"Eu nu am documente, am doar fotografii. Poate doamna respectiva s-a dus in Mexic sa manace (...(. Nu stiu. Puse cap la cap arata urat", a mai spus Mitrea, mentionand ca peste tot in lume "exista grupuri de interese puternice care imping intr-o parte sau alta".