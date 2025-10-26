„65% din populația României, săptămâna trecută, într-un sondaj de opinie a spus că nu are încredere în președinte. Asta este cea ma joasă, cred niciun președinte nu a terminat așa de jos. La numai 5 luni. Cred că a fost odată vreo 33-34% dar la sfârșit de mandat. 75% din români nu au încredere în guvern, din care 65% în mod direct în primul ministru. Ce să caute între oameni? Reacția firească a unei mulțimi de oameni este să își manifeste bucuria sau supărarea. Dacă fac greșeala să coboare, au probleme și de integritate fizică dacă nu sunt păziți, că așa sunt oamenii când sunt supărați și nemulțumiți. Am văzut cum spun unii și alții că este vorba doar de niște postaci puși de nu știu ce partid să huiduie.

Haiu să îți dau o poveste. În 2006 sau 2007 nu mai țin minte, la Alba Iulia, era ziua Unirii Naționale și o mulțime de oameni în față, îl huiduiau pe președintele Constantinescu. Și el în gura mare a zis „Mitrea îi provoacă”. Eu eram lângă el și i-am zis „Eu sunt aici, ei sunt acolo care vă înjură”. Deci această idee că dacă ne huiduie cineva sigur i-a pus cineva. Nu spun că nu pot exista. Dar dacă spiritul populației nu este în direcția respectivă, 3-5 oameni nu au curaj într-o mulțime să se manifeste, că îl face mulțimea să tacă.

Deci este o nemulțumire profundă după numai 5 luni de zile care este evidentă. Citeam azi că unul dintre marii retaileri români vrea să se retragă, scriind în raportul care motivează retragerea că există o scădere puternică a puterii de cumpărare, că are o scădere de 15 puncte pe afacere într-o lună de zile dacă ții seama și de inflație, și că vrea să plece din România că nu are încredere în viitorul pieții din România.

Miron Mitrea, despre motivul pentru care Nicușor Dan nu poate fi luat în serios: Nu știu cum păpușarii lui pot să-l lase să apară așa

Eu am spus că într-un moment în care inflația trece de 10%, tu blochezi salariile și pensiile, puterea de cumpărare scade, tu în același timp crești și TVA și mai crești și accizele la benzină, înseamnă că ești inconștient, ca să vorbesc elegant, ca să nu folosesc cuvintul de prost sa ceva de genul ăsta pentru că suntem la televizor. Ori ești rău voitor, ori ești incompetent, pentru că e evident că o asemenea măsură nu poate să ducă decât la o criză economică, iar oamenii simt asta.

Lipsa de emaptie a actualei clase conducătoare, am mai discutat-o. Putem spune că trăim într-o nouă epocă fanariotă, în mod evident. Nu românii l-au ales pe Nicușor Dan, nu că au băgat ei votul, dar există o întreagă mașinărie. Sistemul nu este ceea ce crede lumea, 5 oameni la SRI, 3 de la SIE, nu, sistemul e un sistem nivel la mondial, un sistem al unor partide centriste, care după al doilea război mondial au controlat întotdeauna puterea în lume, cu rândul, certându-se, împărțind mai greu beneficiile, că nu numai în România există această luptă pentru beneficii, evident, ci în toată lumea. Acuma se văd amenințați odată de un Trump care cu MAGA lui a câștigat, în Europa se văd amenințați de forțe suveraniste, naționalilste, eu zic conservatoare, care vor să ia puterea și care au sprijin suficient de mare de la populație ca să fie îngrijorător pentru cei care conduc Europa. O parte vin cu sprijin puternic din partea unor organizații din SUA și din alte țări. În România l-au adus pe Băsescu, Iohannis șia cum pe Nicușor Dan.

Acești oameni lipsiți de empatie, sunt aduși de un întreg sistem de manipulare a opiniei publice, agenți de influență din ce mai diverși. Acest sistem funcționează la noi încă din 2004, a fost pus în funcțiune de Traian Băsescu și el a ajuns la putere cu ajutorul celui care era președinte atunci, și o să discutăm odată despre modul în care a fost sprijint și cum a fost sprijinit Băsescu să ia puterea și să construiască o nouă Românie.

Nu e vorba de furat votul cu bucata, este vorba despre faptul că foarte mulți oameni, datorită faptului că majoritatea sunt oameni de bună credință, cad într-o anumită manipulare făcută inteligent, cu agenți de influență. Să nu uităm, ultimii ambasadori SUA în România au anunțat înainte de alegeri votați Nicușor Dan. Președintele PPE din Parlamentul European au tras PSD de urechi de ce nu votează Nicușor Dan. Deci această presiune există și nu e de ieri alaltăieri. Ca să dau un exemplu. Ce se întâmplă zilele astea la București, cu huiduilei, este începutul. În momentul în care ai peste 50% neîncredere, este posibil să fii huiduit, când treci de 60% vei fi huiduit sigur oriunde ești”

Miron Mitrea o spune tranșant: „Eu am senzația că Mesia Bolojan și-a pierdut de tot busola. I-a luat funcția mințile”