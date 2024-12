"Dacă CCR ia decizie acum, este una politică și nu cred că este cazul, dacă nu o ia, va fi un scandal uriaș în zilele următoare. Părerea mea este că am intrat într-o chestiune pe care nu am înțeles-o: s-au făcut reclamații legate de câteva secții și că unul dintre candidați și-a făcut campanie cu zero lei. În cea de-a doua chestiune CCR a decis că nu ar fi nicio problemă, singurul lucru la care Curtea a spus că ar putea fi nereguli a fost diferența dintre Ciolacu si Lasconi. A fost o greșeală a CCR, cred că au fost presiuni politice uriașe.

Practic, cele peste 600,000 de voturi nenumărate din diaspora sunt aproape toate, așa că nu cred că CCR ar putea lua o decizie în această situație. N-aș vrea să fiu judecător CCR, au o viață grea.

Eu spun că normalitatea politică, așa cum văd eu lucrurile, nu este un guvern de uniunea națională, ci un guvern al normalității, al partidelor care au în comun ceva. Dacă nu reușim așa ceva, ne vom afla în situația de a ne ciondăni în continuare", a afirmat Miron Mitrea, în exclusivitate la Realitatea Plus.