Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu-și dă demisia. După 20 aprilie, miniștri PSD vor fi în grevă guvernamentală”

Sursă: Realitatea PLUS

Consultantul politic Miron Mitrea a afirmat la Realitatea Plus că premierul Ilie Bolojan „încearcă să spargă balonul” înainte ca PSD să ia decizia de a nu-l mai susține în funcție, avertizând că partidul va impune un ultimatum de 72 de ore miniștrilor săi pentru a suspenda participarea la actul de guvernare.

Miron Mitrea a declarat că liderii PSD sunt pregătiți să retragă sprijinul premierului și să-și pună miniștrii „în grevă guvernamentală”, ca formă de presiune.

Mitrea consideră că România nu are nevoie de un guvern minoritar și avertizează asupra riscurilor unei instabilități politice, amintind experiențele guvernelor minoritare „din anii 2020”, care au lăsat în urmă „note de plată de sute de milioane de euro”.

Consultantul politic a criticat dur actualul premier Ilie Bolojan și l-a acuzat de „lipsă de viziune politică și economică”. „Bolojan nu înțelege ce înseamnă guvernarea unei țări”, a spus acesta, adăugând că Uniunea Europeană urmează să relaxeze din vară regulile privind deficitul bugetar, în contradicție cu politica de austeritate promovată de guvern.

Mitrea a ironizat și încercarea premierului de a obține sprijinul președintelui Nicușor, afirmând că „în disperare, încearcă să se lipească de Cotroceni” pentru a-și salva mandatul. „Dacă nu va mai fi premier, nu va mai rămâne nici președinte de partid mai mult de trei zile”, a conchis Mitrea.

Miron Mitrea: „Bolojan nu-și dă demisia. Miniștrii PSD vor fi în grevă guvernamentală”

„Se apropie frânghia de par și începe să ne explice că, de fapt, nu-și dă demisia, și-o dă numai când voia el, nu când e pus în situația asta. Încearcă să spargă balonul, cum se spune în politică, înainte de a mai ajunge în 20 (n.r. aprilie), când este evidentă care va fi decizia PSD-ului, aceea de a nu-l mai susține pe el. Sigur, PSD-ul din nou va face, va lua o decizie așa, jumate de decizie, pentru că nu va decide să iasă de la guvernare, să voteze o moțiune de cenzură. Singura care ar putea să rezolve problema.

Și eu sunt de acord cu el că România nu are nevoie de un guvern minoritar. Am avut ceva guverne minoritare mai ales prin anii 2020, când mai mult și eu am spus: „e bine să avem un guvern minoritar decât să n-avem guvern." Și iată că avem de plătit vreo 700 de milioane de euro după acele guverne minoritare care au condus România în acea perioadă. Deci eu cred că PSD-ul, da, va ieși, va da acest ultimatum. A crescut de la 48 de ore, cum spuneam duminică, că era decizia anterioară, la 72 de ore. Nu mai e două zile, e trei zile. Ultimatumul care, perioada în care, din câte știu eu, miniștrii PSD vor fi în grevă guvernamentală, dacă putem spune așa, deci nu vor participa la actul de guvernare. După care vor lua decizii.

„Vom avea un guvern format dintr-un număr de miniștri care vor fi fiecare câte două portofolii, 45 de zile”

Dacă nu se votează o moțiune de cenzură, abia atunci se intră într-o situație neclară din punct de vedere al guvernării României. Adică vom avea un guvern format dintr-un număr de miniștri care vor fi fiecare câte două portofolii, 45 de zile. Am mai mâncat pâinea asta când Traian Băsescu a refuzat să-și îndeplinească sarcinile constituționale, să numească un nou guvern într-o asemenea criză. Faptul că spui că dacă cineva creează criza el este vinovat, nu cel care provoacă criza. Cel care face astfel încât o coaliție să nu poată să funcționeze este vinovat. E vinovat numai el. Și Grindeanu are partea lui de vină. Bineînțeles, nu mai vorbim de Fritz, cel care este probabil cel care creează cele mai mari tensiuni în această coaliție, care sincer să fiu, mai bine n-ar mai exista decât modul în care guvernează în ultima vreme.

Sigur, trebuie să ne bucurăm cu toții și să aplaudăm faptul că acest guvern în înțelepciunea lui fără margini a reușit, ca de săptămâna viitoare, cândva, că încă nu-i foarte clară data, să scadă prețul la motorină cu 30 de bani. Un guvern care își bate joc de români în modul în care își bate, în această perioadă, chiar n-are ce căuta. Și e povestea asta cu sperietoarea cu criza politică, au fost țări care au trăit în criză politică sau fără guvern.

„Bolojan este un om care nu înțelege absolut nimic din ceea ce înseamnă guvernarea unei țări”

Nu mai vreau să comentez mult despre Ilie Bolojan. Este un om care nu înțelege absolut nimic din ceea ce înseamnă guvernarea unei țări. Îmi dau o veste foarte proastă că până acum singura lui țintă era deficitul bugetar, care era extraordinar. Bun, era măricel. Dar îi spun să se uite ce se întâmplă la Uniunea Europeană, că începând din această vară Uniunea Europeană va renunța din nou la urmărirea deficitului bugetar ca la un criteriu de performanță datorită a ceea ce se întâmplă în Golf și datorită prețurilor foarte mari de la carburanți. Totdeauna.

Ilie Bolojan nu prea știe politică. Președintele Nicușor are importanță în momentul în care numește prim-ministri. În momentul în care îi dă Parlamentul jos, președintele Nicușor n-are nimic de făcut. Dacă Parlamentul o trece o moțiune de cenzură, președintele României, indiferent că e președintele Nicușor sau Traian Băsescu sau cine o fi, nu are ce să facă, n-are niciun fel de merit. Acum, eu îți spuneam la prima întrebare că este disperat, de aceea a ieșit în modul în care a ieșit, încearcă pe lângă a amenința PSD-ul și să-și lipească buzele de o parte a corpului a președintelui, în speranța că în felul ăsta o să-i fie mai cald. Și n-a fost elegant, pentru că asta face, nici el nu elegant cu România. Deci, sigur că poate încerca orice.

„La Cotroceni se vor face jocurile în momentul în care e vorba de viitoarea majoritate sau de viitorul guvern”

La Cotroceni se vor face jocurile în momentul în care e vorba de viitoarea majoritate sau de viitorul guvern. Pentru viitorul acestui guvern nu mai are ce joc să facă nimeni la Cotroceni. Dacă s-a întâlnit și dacă s-a înțeles Grindeanu cu președintele Nicușor, s-au înțeles pe viitoarea formulă de guvernare. Nu pe actualul guvern. Și i-aș mai da o veste proastă domnului acesta plin de el, care este prim-ministru. Dacă nu va mai fi Ilie prim-ministru, nu ești președinte la partid, nu vei fi mai mult de trei zile. Că asta e viața. În toate partidele. Așa că el știe asta. În momentul în care e debarcat ca prim-ministru, în momentul următor pleacă acasă. De tot. Ceea ce ar fi bine pentru România.”, a declarat Miron Mitrea la Realitatea Plus.