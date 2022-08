Anca Alexandrescu a vorbit despre campania care a început deja pentru 2024 și ieșirea în prim-plan a lui Mircea Geoană, cu proiectul 2030.

„Astăzi dimineata, când am deschis pagina de socializare m-am enervat maxim. Mi l-au postat pe Geoană, că au văzut că vorbesc despre el. Sunt Mircea Geoană, și într-o poză spectaculoasă, mai ceva ca în James Bond. (...)

“Sunt Mircea Geoana, secretar general adjunct NATO” ne spune dintr-o poza artistica pe scara avionului! Wow mai ceva ca James Bond! V-am spus ca a inceput campania?

Dar m-am uitat pe comentariile oamenilor.

„Sunt Mircea Geoană dar toți îmi spun Mihaela, dragostea mea”

„A uitat și faptul că americanii l-au lăsat să se bucure doar o noapte .... ,,Am învins Mihaela dragostea mea " ...!!!”

„Mai mergeți în vizită la dl Vîntu? Sau s-a stricat relația?”

„Președinte de o noapte. Ratatule, parvenitule”

Bună dimineața, felicitări dle Mircea Geoană pentru tot ce faceți, pentru România, tot respectul meu”

„Te crezi un fel de James Bond mai mic”

Cam astea sunt comentariile la adresa dlui Mircea Geoană. A inceput campania”, a spus Anca Alexandrescu.

„Mircea Geoană va fi președintele României urmatorul presedinte al României. Stii si tu asta, stim si noi asta”, a menționat jurnalistul Liviu Mihaiu.

„Eu nu știu asta pentru că o să merg să votez. Și nu o să-l votez pe Mircea Geoană. Pentru că eu nu pot să șterg cu buretele tot trecutul lui, despre care am vorbit aici. Poate mai sunt si alte variante”, a subliniat Anca Alexandrescu.

„Atunci pe dl Drulă. (...) Nu mai exista un Iohannis, necunoscut, in alb, frumos. Pentru că M. Geoana, dupa cum bine stim, este omul care pentru partenerul strategic si stapanul nostru (...) este indicat ca fiind cel mai...”, a spus Liviu Mihaiu.

Anca Alexandrescu: „Dar ne-au spus noua americanii, baieti, in 2024 , Mircea Geoană iese presedinte, nu mai iesiti la vot ca nu ma are rost?”.

„Dar Kovesi a spus clar ca nu candideaza, in vreo trei-patru limbi. Nu candidează. Vorbeam aici de oamenii americanilor. Ăia care se ocupa cu loviturile de stat si cu pus presedinti in tarile de mâna a doua, a treia?”, a comentat Liviu Mihaiu și a subliniat: „Eu vă spun că Mircea Geoană va fi președinte”.

„La bătălia care e acum între servicii, Geoană nu prea este în cărți, serviciile nu prea îl iau în calcul. Mi-e greu să cred...”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„L-au luat si pe Iohannis in calcul si a fost prost. Deci nu am incredere nici in alegerile serviciilor secrete . Am incredere in votul românilor”, a adăugat Liviu Mihaiu

„Ca să câștige alegerile in România, indiferent de suportul americanilor, rusilor, trebuie să ai sprijin in teritoriu. PSD sau PNL. Poate să candideze Geoană, daca nu are, nu poate. Poate Kovesi? Nu, că e constientă ca nu are. (...) Momentan, PNL are un candidat care e foarte bine vazut de partenerul strategic - dl Ciucă. Mai sunt doi ani si se pot schimba foarte multe lucruri”, a menționat Vladimir Ionaș.

„Din informațiile pe care le am, dl Geoană nu mai are același potențial în America. Nu mai e chiar așa”, a anunțat Anca Alexandrescu.

„Indiferent care e viziunea azi la Washington se schimba au alegeri, in 2024. Washingtonul nu vorbeste în următorii doi ani decât de România și de cine va fi președinte... (...) România, pentru Washington, contează doar din punct de vedere militar si intelligence, și acolo liniile funcționează indiferent cine este președinte, premier”, a subliniat V. Ionaș.

„Scena candidaților la prezidentiale este foart saraca deocamdata, eu nu cred, dupa 32 de ani de jurnalism politic, cunoscand toti candidatii. (...) Eu cred că Geoană nu are contracandidat. Dacă-l aduci pe prințul Charles drept contracandidat, da!”, a mai spus Liviu Mihaiu.

„Este o teorie care ne este livrată în fiecare zi, așa câte puțin, ca o picătură, că nu există contracandidat, că u există altă variantă, că dl Geoană este cel mai bun, cel mai destept. Eu am intrebat totusi, ce a făcut pentru țara asta, cum a dovedit că este cel mai deștept? Cum o să-i șteargă tot trecutul , ce o sa se intâmple cu ceasurile de 100 de mii de euro de la DNA facute cadou de Vanghelis? (...) Cu Ana Birchall, cu banii, cu mersul la Vîntu... (...) Nu mai exista în sensul că cineva le ține în sertar și le scoate când e nevoie, așa cum s-a intamplat și în alte cazuri”, a concluzionat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.