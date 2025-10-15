”Chinezii au acum o armată ultramodernă, mai modernă și decât a rușilor, și decât a americanilor. Deja scot la înaintare roboți ori noi vrem într-o țară în care podurile nu rezistă la un tanc, se vor vor prăbuși podurile.

Nu avem poduri, nu avem WC-uri în școli, noi să cumpărăm iarăși, să dăm 6 miliarde de euro pe fiare vechi, pentru că despre asta e vorba.

Lumea se schimbă, din păcate, liderii lumii ca și liderii României, dar liderii lumii și occidentale și rușilor, toți par ușor nebuni, niște civili nebuni cu poftă de război”, a declarat Mircea Dinescu, la Realitatea PLUS.