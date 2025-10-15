Mircea Dinescu: ”Nu se poate așa ceva, nu poți cumpăra armament învechit. România dă miliarde de euro pe fiare vechi” -VIDEO

România dă miliarde de euro să cumpere fiare vechi, susține Mircea Dinescu. Maestrul explică faptul că războiul nu mai poate fi câștigat tancuri și echipamente învechite, în condițiile în care există armate ultramoderne, precum cea a Chinei, care se bazează pe roboți. 

”Chinezii au acum o armată ultramodernă, mai modernă și decât a rușilor, și decât a americanilor. Deja scot la înaintare roboți ori noi vrem într-o țară în care podurile nu rezistă la un tanc, se vor vor prăbuși podurile. 

Nu avem poduri, nu avem WC-uri în școli, noi să cumpărăm iarăși, să dăm 6 miliarde de euro pe fiare vechi, pentru că despre asta e vorba. 

Lumea se schimbă, din păcate, liderii lumii ca și liderii României, dar liderii lumii și occidentale și rușilor, toți par ușor nebuni, niște civili nebuni cu poftă de război”, a declarat Mircea Dinescu, la Realitatea PLUS.

 