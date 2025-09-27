Dinescu: „Bolojan îi pavează drumul spre Cotroceni!”

„Dacă vă uitați în sondaje, PSD cu PNL-ul și cu băieții ăia...ușor isterici de la un partid pe care nu-l numesc...nu au împreună cât are AUR. Cât a acumulat AUR în 3 luni de zile. Ori ăștia sunt absoluți inconștienți.

Ei cred că dacă lovesc în studenți, le iau bursele, în pensionari, în oamenii sărmani, în ajutoarele amărâților...ei își închipuie că lumea zburdă de fericire. Păi, ei au fost aleși ca lumea să o ducă mai bine, nici de cum să facă ei nu știu ce reforme care n-au nicio legătură cu reforma. În afară, de foarfecă ei nu mai au niciun instrument de lucru, ori croitorul are o foarfecă, dar cu foarfeca aia... are un material pe care îl lucrează și avem un costum. Ăștia, din contră, îți taie din costum, îți taie din șosete, îți taie din pulover. Asta nu este reformă.”, a declarat Mircea Dinescu.